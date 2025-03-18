Van'da Sazlık Alanda Yangın Korkuttu

Van'da sazlık alanda yangın
VAN - Van'ın Gevaş ilçesinin Van Gölü Sahili'ndeki sazlık alanda çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre yangın, Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve başta flamingolar olmak üzere bir çok kuş türüne ev sahipliği yapan Göründü Sulak alanında meydana. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş ve Edremit Grup Amirliği'nden 2 araç ve Doğa Koruma Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü.
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