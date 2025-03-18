Van\'da şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Van'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' dolayısıyla şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Van Valiliğince 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı nedeniyle düzenlediği program, Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'ndeki Zeve Şehitliği'ne çelenk bırakılmasıyla başladı. Çelenk sunma töreninin ardından Van Devlet Tiyatrosunda bir anma programı düzenledi. Daha sonra ise Yukarı Nurşin Cami'nde Mevlid-i Şerif ve şehit aileleriyle buluşma programı yapıldı. Burada öğle namazı öncesi başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kasidelerle devam etti. Ardından şehitler anısına ilahiler okundu ve dualar edildi.

Programa, Van Vali Vekili Lütfullah Göktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Programlar, Akköprü Mezarlığı'ndaki şehit kabirlerinin ziyaretiyle son buldu. - VAN