Van'da Sıcak Havada İnşaat İşçileri Çalışmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Van'da Sıcak Havada İnşaat İşçileri Çalışmaya Devam Ediyor

Van'da havaların ısınmasıyla birlikte başlayan inşaat sezonu, 30 derece sıcaklığa rağmen devam ediyor. Bunaltıcı havada vatandaşlar sokağa çıkmak istemezken, inşaat işçileri sıcak havada ter akıtmaya devam ediyor. İnşaat işçileri, zorluğuna rağmen inşaat işinin yapılacak son meslek olduğunu belirtiyorlar.

21.06.2024 12:25
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Van'da havaların ısınmasıyla birlikte başlayan inşaat sezonu, 30 derece sıcaklığa rağmen devam ediyor.

Türkiye'yi etkisi altına alan kavurucu hava dalgası nedeniyle Van'da da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bunaltıcı havada vatandaşlar sokağa çıkmak istemezken, inşaat işçileri sıcak havada ter akıtmaya devam ediyor. Kış mevsiminde soğuklarla, yaz mevsiminde ise sıcaklarla mücadele eden işçiler, inşaat işinin yapılacak son meslek olduğunu söylediler. Termometrelerin yaklaşık 30 dereceyi gösterdiği şu günlerde, güneşin altında çalışarak ekmeklerini kazanmaya çalışan inşaat işçileri, yapacak başka bir işlerinin olmadığını söylediler. Bunaltıcı havaya rağmen kimi demir düzleme, kimi beton dökme, kimi ise duvar örme gibi zor işlerde çalışan inşaat işçileri mesailerini sürdürmeye devam ediyor.

Çocukluğundan beri inşaatlarda çalıştığını ifade eden Erhan Demir isimli demirci ustası, inşaat mesleğinin çok zor bir meslek olduğunu vurgulayarak, "İnşaat, son yapılacak bir meslektir. En son ekmek kapısıdır inşaat. Çünkü insanı hem bedenen hem ruhen hem de psikolojikman yoruyor ama ekmek meselesi. Yapacak başka bir iş yok" dedi.

İnşaat işinde sıcaklıklardan korunmanın pek fazla mümkün olmadığına dikkat çeken Demir, "Sıcaklıklardan korunmak için yapacak pek başka bir şey yok. Normalde bazıları havaların serinlemesini bekliyor, bazılarının da gece ve gündüz vardiyası var. Ancak gündüz vardiyasında ne yaparsan yap bu şekilde sıcaklıklara maruz kalıyorsun. Güneşten korunma şekli şapkadır. Baret ağır ve sıcak olduğu için şapkayı tercih ediyoruz ve bol bol su içiyoruz. Ancak aşırı su içmek de vücuda zarar veriyor. Yapacak başka bir şey yok. Meslek bunu gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

21 yıldır inşaatta çalıştığını aktaran Ceciz Taşkıran isimli işçi ise, "Bu sıcakta, zor şartlar altında çalışıyoruz. Bu sıcakta ve güneşin altında çalışmak öyle kolay değil. Başımıza şapka veya başka bir şey bırakıp öyle çalışabiliyoruz. Çünkü hava bayağı sıcak ve susuzluk bizi zorluyor. Ancak başka yapabileceğimiz bir iş yok" diye konuştu.

20 yıldır inşaat sektöründe çalıştığını belirten Harun İnan isimli demirci ustası da, "Herkes inşaat işçileri çok para kazanıyor diyor. Onlar da gelip çalışsınlar, zorluğunu görsünler ve onlar da çok para kazansınlar. Demirin yazın sıcak olması, kışın soğuk olması ve aşırı tozlardan dolayı çok zorlanıyoruz. Güneşin altında çalışıyoruz. Bize baret ve yelek veriliyor ama sıcaklardan dolayı giyemiyoruz. Puşi veya şapka takıyoruz ve bol bol su içiyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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