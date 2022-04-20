Van'da tedavi edilen yırtıcı kuşlar doğaya bırakıldı - Son Dakika
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Van'da tedavi edilen yırtıcı kuşlar doğaya bırakıldı

20.04.2022 19:34

Van'da tedavi edilen yırtıcı kuşlar doğaya bırakıldıVAN Van'da farklı tarihlerde yaralı halde bulunan kara akbaba, kızıl şahin ve kerkenez kuşları, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Van'da tedavi edilen yırtıcı kuşlar doğaya bırakıldı

VAN Van'da farklı tarihlerde yaralı halde bulunan kara akbaba, kızıl şahin ve kerkenez kuşları, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Farklı tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunarak jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yırtıcı kuşlar, tedavileri için Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine bırakıldı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kara akbaba başta olmak üzere, kızıl şahin ve kerkenez gibi yırtıcı kuşların tedavileri Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde başarıyla tamamlandı. Tedavileri tamamlanan yırtıcı kuşlar, Gürpınar ilçesi kırsalında vali yardımcıları Ömer Faruk Canpolat, Adem Balkanlıoğlu ve Yavuz Arslan ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve doğa koruma ekiplerince doğaya salındı.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, yırtıcı kuşları doğal yaşam alanlarına saldıklarını belirtti. Son dönemde vatandaşların yaban hayvanları konusunda bilinçlendiğini anımsatan Vali Yardımcısı Canpolat, "Önceden bir akbaba, kızıl şahin ve kaya kartalı bulunduğunda başına ne geldiğini hiçbirimiz bilemezdik. Ancak şimdi vatandaşlarımız nerede olursa olsun jandarma ve doğa koruma ekiplerimizi doğrudan arayarak bilgi vermektedir. Böylece bu hayvanlar tedavileri için rehabilitasyon merkezlerine getiriliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Bölgede yaralanan tüm yaban hayvanları tedavi ederek doğaya saldıklarını dile getiren Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ise "Son olarak kara akbabanın tedavisini yaptık. Bu yaralı hayvanları tedavi ederek doğayla buluşturduk. Kara akbabanın yanında, kerkenez ve kızıl şahini doğal yaşam alanına saldık" diye konuştu.

Van'da tedavi edilen yırtıcı kuşlar doğaya bırakıldı
Van'da tedavi edilen yırtıcı kuşlar doğaya bırakıldı
Van'da tedavi edilen yırtıcı kuşlar doğaya bırakıldı
Van'da tedavi edilen yırtıcı kuşlar doğaya bırakıldı

YORUMLAR
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Rehabilitasyon, Jandarma, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da tedavi edilen yırtıcı kuşlar doğaya bırakıldı - Son Dakika


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