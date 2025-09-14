Van'da Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Van'da Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı

Van\'da Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı
14.09.2025 09:54  Güncelleme: 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü, şehir merkezindeki trafik ihlallerine karşı denetimlerini artırdı. Uygunsuz park eden araçlar cezalandırılırken, engelleyici araçlar yediemin otoparkına çekiliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü trafik denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, şehir merkezindeki işlek cadde ve sokaklarda yoğunlaşan park ihlalleri, yaya geçişleri ile duraklara bırakılan araçlara karşı yapılan denetimlerde araç sürücülerine cezai işlem uygularken, araçlarda çekici marifetiyle yediemin otoparkına çekiliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok cadde ve sokağında kaldırımları işgal eden, trafik akışını engelleyen araçlara karşı denetimlerini arttırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortak yürütülen denetimlerde uygunsuz park eden araç sürücülerine cezai işlem uygulanıyor. Yaya ulaşımını engelleyen ve güvenliği tehlikeye atan park halindeki araçlar ise yediemin otoparkına çekiliyor. Bu çalışmalar sayesinde, şehir merkezindeki yoğun bölgelerde trafik düzeni sağlanması hedeflenirken, ekiplerin denetimlerini sürdüreceği ve çözüm odaklı çalışmaların artarak devam edeceği de belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA

Van Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Yerel, van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı

09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
03:16
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
23:34
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti
İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
23:13
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3’ü sporcu 5 kişi yaralandı
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 10:04:18. #7.13#
SON DAKİKA: Van'da Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.