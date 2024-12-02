Van'da Urartulara Ait Kaşif Evi Keşfi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Van'da Urartulara Ait Kaşif Evi Keşfi

Van\'da Urartulara Ait Kaşif Evi Keşfi

Graz Üniversitesi'nden Ursula Schachinger, Van'da Urartulara ait bir gözlem evinin kalıntılarını buldu.

02.12.2024 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'nın Graz Üniversitesi arkeoloji profesörlerinden Ursula Schachinger, Van yakınlarında bulunan Kalecik bölgesinde Urartulardan kalma bir kaşif ve gözlem evinin izlerine rastladıklarını söyledi.

Avusturya'nın Graz Üniversitesi arkeoloji profesörlerinden Ursula Schachinger, ekibiyle birlikte Van'da yaptığı gezide çok önemli bir keşifte bulunduklarını belirtti. İpekyolu'nun son durağı olan Kars'taki antik Ani şehrine kadar araştırmalar yapan ekip son olarak Kars'ta bulunan ünlü Kaz Evi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Profesör Schachinger, Doğu Anadolu bölgesindeki Urartular ve İpekyolu gezilerine Van'dan başladığını dile getirerek, "Van yakınlarında bulunan Kalecik bölgesinde önemli bir keşif yaptık. Buna göre; Urartulardan kalma bir kaşif ve gözlem evinin izlerine rastladık. Bildiğiniz gibi Babiller ve Urartular uzay gözetleme faaliyetlerine büyük önem vermiştir. Kalecik yakınlarındaki bu alanda uzay gözetleme, astronomik çalışma ve navigasyon faaliyetlerinde bulunulmuştur. Bu çalışmalar özellikle tarım alanlarındaki gelişmeler için de kullanılmıştır. Bu insanlık için büyük bir kaşif olabilir. Ayrıca bu alan dünyaca ünlü İngiltere'deki Stonehenge taşlarından daha önemli bir bulgu olabilir" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Arkeoloji, Avusturya, Ursula, Eğitim, Tarım, Yerel, Uzay, Graz, van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Urartulara Ait Kaşif Evi Keşfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
15:59 MÜSİAD Başkanı’ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler
15:31 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi’ni vurdu Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
07:23 Türkmenler, Tel Rıfat’a mehter marşıyla girdi Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi
07:20 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti
07:11 Meteoroloji uyardı, 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı, 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor
07:01 Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye’deki ilerleyişi Rusya ve İran’ın zayıfladığını gösteriyor Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor
06:16 ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden’ı affetti ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden'ı affetti
23:57 Küçük çocuğu fırına kilitleyip diri diri yaktılar Küçük çocuğu fırına kilitleyip diri diri yaktılar
23:41 Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na rest çekti Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na rest çekti
23:36 Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı’dan Galatasaray’ı yıkan haber Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'ı yıkan haber
23:30 Gaziantep plakalı araçlar, muhaliflerin yıllar sonra aldığı şehirde Gaziantep plakalı araçlar, muhaliflerin yıllar sonra aldığı şehirde
23:15 Sergen Yalçın, Beşiktaş için son kararını canlı yayında açıkladı Sergen Yalçın, Beşiktaş için son kararını canlı yayında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 18:01:28. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da Urartulara Ait Kaşif Evi Keşfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.