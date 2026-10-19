Van'da yaklaşık 76 bin emekli düşük aylık ve yüksek kirayla geçinmekte zorlanıyor - Son Dakika
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Van'da yaklaşık 76 bin emekli düşük aylık ve yüksek kirayla geçinmekte zorlanıyor

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Van\'da yaklaşık 76 bin emekli düşük aylık ve yüksek kirayla geçinmekte zorlanıyor
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Van'da emekliler, düşük aylıklar ve artan kira ile fatura giderleri nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını söyledi; kentte yaklaşık 76 bin emekli bulunuyor. Emekli Cevdet Tanrıverdi, kendi evi olmasa kirayı karşılayamayacağını belirterek 'Gerçekten geçinemiyoruz' dedi.

Haber: İshak Kara

(VAN) - Van'da emekliler, düşük maaşlar ve artan giderler nedeniyle geçinmekte zorlandıklarını söyledi. Emekli Cevdet Tanrıverdi, "Kendi evim olmasa kirayı karşılayamayacağım" dedi.

Van'da yaşayan emekliler, artan kira ve yaşam maliyetleri nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını; aylıklarının kira, fatura ve diğer temel ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini söyledi.

Emekli Ali Beyaz, emeklilerin geçimini sağlayamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Emeklilerin durumu zaten belli. Emekliler çöpte sebze topluyor. Emeklilerin durumu yoktur, emekli perişandır. Emekli geçimini sağlayamıyor. Burada Van'da bir kira 15-20 bin lira. Bir emekli nasıl geçinecek? Emekli kendi yaşamını istiyor. Vekiller ayda 500 milyon maaş alıyor. Hiç bizi, vatandaşı düşünüyorlar mı, vatandaşın durumu nasıl, emeklinin durumu nasıl, ikisinin durumu nasıldır? Herkes perişan. Milletvekilleri yiyip içip geziyorlar. Kimsenin umurunda değildir. Bu hükümetle hiç düzelmez. Şimdi 600 milletvekili yiyip içip geziyor. Kimin umurunda? Emekli aç mı yatıyor, tok mu yatıyor, emekli ne yapıyor? Onun için emeklinin işi yaştır. Allah yardım etsin."

"GERÇEKTEN GEÇİNEMİYORUZ"

Cevdet Tanrıverdi de emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek, "Vallahi emeklilerin durumu bellidir, ortadadır. Emekliler sürünüyor. Geçinemiyoruz. Gerçekten geçinemiyoruz. Hiçbir şeye de yetişemiyoruz" dedi.

Kira giderlerinin emekliler için önemli bir sorun olduğunu ifade eden Tanrıverdi, "Kendi evim olmasa kirayı karşılayamayacağım" diye konuştu. Kendi çocuklarının eğitimlerini tamamladığını anlatan Tanrıverdi, "Ama öğrencisi olan insanların bir sürü sıkıntısı vardır. Hepsi borçlanmış. İnsanların bütün bankalara borçları var" diye konuştu.

"EMEKLİNİN HAKLARINI HAKKIYLA VERMELERİ LAZIM"

İsmet Yıldırım ise Van'da yaklaşık 76 bin emekli bulunduğunu belirterek, "Şu anda açlık sınırı 38 bin lira. Maalesef 9 bin lirayla geçimini sağlayan insanlar vardır. Birçoğu kirada, birçoğunun öğrencisi vardır. Devletin, daha doğrusu hükümetin bu insanların hayat şartlarını iyileştirmesi lazım. AKP'nin yandaşları para vurup götürüyorlar. İnsanların hak ve hukukunu hiçe sayıyorlar. Binlerce insanımız şu anda fon zararını yaşıyor" dedi.

Sait Koşar da emeklilerin ekonomik durumunun iyi olmadığını belirterek, "Vallahi emeklinin durumu hiç iyi değil. Zaten emekli bitmiş. Bakan da biliyor, Cumhurbaşkanı da biliyor, milletvekili de biliyor. Peki, 600 bin lira alan bazı kişiler, üç maaş alanlar niye idare etmiyor? Bu emekli gariban. Onun da öğrencisi vardır. Onun da kirası vardır. Onun da su parası vardır, doğal gazı vardır. Bunlar nasıl idare ediyor?" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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