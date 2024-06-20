Van'da yatalak vatandaş hasta yatağına kavuştu - Son Dakika
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Van'da yatalak vatandaş hasta yatağına kavuştu

Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan ve 14 yıldır yatalak olan Memet Şener, Vanlı Amcan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sayesinde otomatik hasta yatağına kavuştu. Şener, dernek yetkililerine teşekkür etti.

20.06.2024 15:49
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Van'ın Tuşba ilçesinde ikamet eden ve 14 yıldır yatalak olan Memet Şener isimli vatandaş hasta yatağına kavuştu.

Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi'nde yaşayan Memet Şener (76), 14 yıldır yatalak olarak yaşam mücadelesi veriyor. Yıllardır yatalak olduğu için sırtı yara bere içinde olan Şener, son çare olarak Vanlı Amcan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine çağrıda bulunarak, kendisinden otomatik hasta yatağı istedi. Şener'in çağrısına sessiz kalmayan dernek yetkilileri, kısa süre içinde aldıkları otomatik hasta yatağını kendisine teslim etti.

Otomatik hasta yatağına kavuşan Memet Şener, kendisine çiftte bayram yaşattığı için dernek yetkililerine teşekkür etti.

Dernek çalışanı Osman Adsaz ise Memet Şener'e hasta yatağını teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, hayırlı olması dileklerinde bulundu. - VAN

Kaynak: İHA

Tuşba, Van, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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