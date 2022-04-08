Van'da yemek şirketinden ücretsiz iftar yemeği - Son Dakika
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Van'da yemek şirketinden ücretsiz iftar yemeği

08.04.2022 11:49

Van'da yemek şirketinden ücretsiz iftar yemeğiVAN Van'da bir yemek fabrikası tarafından her gün yüzlerce kişiye ücretsiz iftar veriliyor.

Van'da yemek şirketinden ücretsiz iftar yemeği

VAN Van'da bir yemek fabrikası tarafından her gün yüzlerce kişiye ücretsiz iftar veriliyor.

Van'da üç yıldır her Ramazan ayında vatandaşlara ücretsiz yemek dağıtan Zad Yemekçilik, bu geleneğini bu yıl da sürdürdü. Verilen iftar yemeğinden her gün yüzlerce kişi faydalanıyor. Konuyla ilgili konuşan yetkililerden Bilal Gültekin, amaçlarının evlerine yetişemeyen insanlara sıcak bir iftar yemeği sunmak olduğunu ifade ederek, "Amacımız, soframızda yediğimiz yemeği burada ihtiyacı olan insanların yiyebilmesini sağlamak. Evine ulaşamayanlar, evinde yemek pişiremeyen insanlar gelip soframıza misafir olsunlar" dedi.

Geçen sene pandemiden dolayı çadır kuramadıklarını ancak yine de 450 haneyi kapı kapı dolaşarak yemeklerini götürdüklerini aktaran Gültekin, "Bu yıl herhangi bir belediye tarafından çadır kurulamadı. Bizler dün 490 sayıya ulaştık. Sayımız giderek de artıyor. Ramazan boyunca 30 bin insana ulaşacağımızı düşünüyorum. Talep çok, bizde elimizden geldiğince yetiştirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlar memnun ayrılıyorlar. Zaten amacımız da insanların memnun ayrılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Her gün farklı çeşit yemeklerin çıktığını da sözlerine ekleyen Gültekin, "Her gün üç çeşit bazen 4 çeşit yemek çıkarıyoruz. Çiğ köfte de yanında fiks menüdür. Özellikle etli yemek vermeye çalışıyoruz. Yani biz sofrada ne yiyorsak burada da insanlar onu yiyor. Ben bu duygularla evine yetişemeyen ya da evinde sıcak yemeği pişmeyen herkesi soframıza bekliyorum" diye koştu.

Vatandaşlar ise böyle mübarek bir ayda böyle bir hizmeti sunduğu için yemeği dağıtan yemek şirketi yetkililerine teşekkür ettiler.

Van'da yemek şirketinden ücretsiz iftar yemeği
Van'da yemek şirketinden ücretsiz iftar yemeği
Van'da yemek şirketinden ücretsiz iftar yemeği
Van'da yemek şirketinden ücretsiz iftar yemeği

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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