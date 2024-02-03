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Çatak Kaymakamlığı, YKS Sınav Ücretlerini Karşılayacak - Son Dakika
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Çatak Kaymakamlığı, YKS Sınav Ücretlerini Karşılayacak

Çatak Kaymakamlığı, YKS Sınav Ücretlerini Karşılayacak

Van'ın Çatak ilçesinde ikamet eden ve 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav ücretleri, Çatak Kaymakamlığı tarafından karşılanacak. Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan bu kararı duyurdu ve başvuruların 1 Şubat - 26 Şubat 2024 tarihleri arasında Çatak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılması gerektiğini belirtti.

03.02.2024 10:15
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VAN (İHA) – Van'ın çatak içesinde ikamet eden ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sıvan ücretleri kaymakamlık tarafından karşılanacak.

Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Çatak'ta ikamet edip 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav ücretinin Çatak Kaymakamlığı tarafından karşılayacağını duyurdu. Sınava girecek olan tüm öğrencilere başarılar dileyen Sakarya, "3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu çerçevesinde ilçemizde ikamet eden ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimizin YKS giriş ücretleri Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ödenecektir" dedi.

Çatak'ta ikamet eden, YKS sınavına girecek adaylar 1 Şubat - 26 Şubat 2024 tarihleri arasında Çatak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapmaları gerekmektedir. - VAN

Kaynak: İHA

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