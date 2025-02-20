Van'da Yoğun Kar Yağışı, 264 Yol Kapandı

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(VAN)- Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar ve tipi nedeniyle 264 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Van'da kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray 71, Başkale'de 2, Çaldıran 17, Çatak 100, Erciş 14, Gevaş 20, Gürpınar 40 olmak üzere 82 mahalle ve 182 mezra toplam 264 yerleşim yolu kapandı. Bahçesaray ve Çatak ilçesine bağlı birçok mahallesinin yolu yaklaşık üç aydır kapalı.

Belediyenin sorumluluğundaki yaklaşık 5 bin kilometrelik yol ağında 270 araç ve 618 personel ile kar temizleme çalışması yürütüyor. Kapalı yollarda belediye ekiplerince çalışmalar sürüyor. Kent merkezinde kar yağışı etkili olmazken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.