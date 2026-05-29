Van'daki Et ve Süt Kurumu Mağazaları Kapatıldı

(VAN) - Et ve Süt Kurumu'nun Van'da hizmet veren ve önünde uzun kuyrukların oluştuğu iki mağazası kapatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Et ve Süt Kurumu'nun Van'da bulunan Alipaşa ve İpekyolu mağazaları kapatıldı. Vanlılar ucuz et almak için her gün mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturuyordu.

Et ve Süt Kurumu'ndan, mağazaların daha fazla kişiye hizmet verebilmek amacıyla kapatıldığı, bundan sonra Van ve ilçelerinde bulunan 23 Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde satışların devam edeceği belirtildi.