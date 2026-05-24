Van\'daki Olumsuz Hava, Uçuşları Etkiledi

Van'da etkili olan olumsuz hava şartları ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle piste iniş yapamayarak Erzurum'a yönlendirilen yolcu uçağı, hava şartlarının normale dönmesinin ardından Van'a güvenli bir iniş gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, Van semalarına ulaşan yolcu uçağı, kentte aniden bastıran olumsuz hava şartları ve sis nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı. Uçağın kaptan pilotu, yolcu güvenliğini ön planda tutarak Erzurum Havalimanı'na yönlenme kararı aldı. Erzurum'a iniş yapan uçak, hava şartlarının normale dönmesinin ardından tekrar kalkış yaparak Van'a hareket etti. Yolcuların kısa süreli tedirginlik yaşadığı öğrenilirken, uçak sorunsuz şekilde Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. - VAN