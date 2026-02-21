Van'daki Saman Pazarı Esnafı Destek Bekliyor

(VAN) - Van'da saman pazarı esnafı, artan yem ve saman fiyatları ile çevre yolu çalışmaları nedeniyle yerlerinden edilme riskiyle karşı karşıya olduklarını belirterek yetkililerden destek istedi. Esnaf, fiyat artışlarının besicileri zor durumda bıraktığını ifade etti.

Van'da uzun yıllardır faaliyet gösteren saman pazarı esnafı, artan maliyetler ve pazarın bölgeden kaldırılması kararı nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdi. Esnaf, yem ve saman fiyatlarındaki artışın hayvancılık sektörünü olumsuz etkilediğini belirtti. 25 yıldır samancılık yaptığını belirten esnaf Süleyman Bulut, şunları söyledi:

"25 yıldır ben bu işi yapıyorum. Şu anda yem fiyatları konusunda yem, saman fiyatları pahalı. Bizim saman pazarı, 25 yıla yakındır biz buradayız. Çevre yolunun burdan geçmesi sonucu maalesef bizi buradan kaldırıyorlar. Bu bölgemizin geçim kaynağı yüzde 80'i hayvancılık üzerinedir. Biz de bu hayvancılık sektörünü bir nevi besleyen kooperatifiz. Bu konuda yetkililere sesleniyorum. Bize yardımcı olsunlar. Besiciler piyasadan şikayetçi. Şu anda saman fiyatları pahalı. Akaryakıtlarının pahalı olmasından dolayı, işçiliğin pahalı olmasından dolayı ve tabandan pahalı olduğundan dolayı çiftçiler çok zor durumda yaşıyor. Çok zor durum ile karşılaşıyorlar."

"Geçen seneye göre beyaz saman yüzde 100 zamlandı"

Geçen sene bu vakitte beyaz saman 4 liraydı. Şu anda 9,5 lira. Yüzde 100 bir artış olmuş. Bu konu besicileri bayağı zorluyor. Geçen sene mesela yeşil saman 12-13 liraydı. Bu yıl 20 liraya dayanmış neredeyse yüzde 100'e tekabül ediyor. Bu saman fiyatlarının artışı ama et fiyatları yüzde 100 artmamıştır. Sadece bizimle bitmiyor. bunun yemi var, çobanlığı var. Bunun ne bileyim bir sürü ek giderleri de vardır bunun yanında. Bu durumun düzelmesi yetkililerin elindedir. Yetkililer istese düzeltebilirler. Her şey birbirine bağlantılıdır. Yetkililer de bu soruna bir el atsınlar. Bütün yetkililerden ricamızdır. Biz bir kooperatif olarak 2001 yılından beri biz bu işi yapıyoruz. Bu konuya bir el atsınlar, bize sahip çıksınlar."

"Kimse bize sahip çıkmazsa bizde bu işi bırakıp gideriz"

Mehmet Şirin Akan da şunları söyledi:

"Eğer Van kuruluşları buraya destek çıkmasa, yardım etmese, bu halka yardım etmese Van'da hayvancılık biter. Bu kesindir. Biz de ne diyoruz; bize de bir destek verilsin, bize bir yer verilsin. Bu halkın hizmetini yapıyoruz. Biz burada halkın hizmetçisiyiz. Halka hizmet ediyoruz. Köylü gelip burada samanı temin ediyor, yemini temin ediyor, arpa temin ediyor. Burası olmasa köylü nereye gidip alacak? Buradan gidip de Diyarbakır'da bir ton saman mı alacak? Bunun mümkünlüğü var mı? Tabii ki yoktur. 15 yıldır biz buradayız. Toplam 27 esnafız. 27 esnaf şu anda mağdur. Bu halk da perişan olur, hayvancılık da ölür, kimse yapamaz. Burası olmadığı zaman ne yapılacak? Yani buranın besicileri olsun, kim olursa olsun hepsi buna bağlıdır. 15 yıldır ben buradayım. Saman işi yapıyorum. Samanla uğraşıyorum. eğer nasipse devam ederim nasip değilse kimse bize sahip çıkmazsa bizde bu işi bırakıp gideriz."

Faik Çetin, "30 senedir samancıyım buradan emekli oldum. Bir sene boyunca burada perişan olduk. Saman pahalıdır. Böyle bir çadırın altında kalıyoruz. Samancılardan tonu 19 bin liraya bize geliyor. Biz de mecburiyet, 20 bine vereceğiz o da pahalıdır. Adamlar alamıyor. Biz alıp satamıyoruz ki" dedi.