Van'dan sonbahar görüntüleri - Son Dakika

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Van'dan sonbahar görüntüleri

Sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarıyla bezenen doğa, farklı güzellikleri beraberinde getiriyor

VAN - Van'ın doğal güzellikleri sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz bir renk cümbüşü sunuyor. Sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarıyla bezenen doğa, farklı güzellikleri beraberinde getiriyor.

Van'da, sonbahar mevsimi ile birlikte kısmen sararmaya başlayan yaprakların oluşturduğu güzel manzaralar, görülmeye değer kareler oluşturuyor. Kış mevsiminin habercisi hazan mevsimi sonbahar, kendini güzel bir şekilde gösteriyor. Kısalan günler, sararan yapraklar, yağan yağmurlar ve esen serin rüzgarları ile sonbahar, adeta görsel şölen sunuyor. Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye şelalesi ile İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde bulunan Atatürk Kültür Parkı ile Tuşba Sınırları içerisinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki (Van YYÜ) sararan ağaçlar sonbaharın güzel renklerine bürünerek seyrine doyum olmayan görsel sunuyor.