Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek için Süphan Dağı'na tırmandılar - Son Dakika
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Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek için Süphan Dağı'na tırmandılar

13.07.2022 23:04
Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek için Süphan Dağı'na tırmandılar

Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek için Süphan Dağı'na tırmandılar Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek için 50 kişilik bir grupla Süphan Dağı zirvesine tırmanış yaptı.

Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek için Süphan Dağı'na tırmandılar

BİTLİS - Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek için 50 kişilik bir grupla Süphan Dağı zirvesine tırmanış yaptı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde bir araya gelen grup, "Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın" sloganı atarak tırmanışa geçti. 3 bin rakımda kamp kuran grup, ikinci gün ise saat 04.00'te zirveye doğru yola çıktı. Zirveye ulaşan grup adına konuşan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, dernek olarak tüm etkinlikleri Van Gölü'ne dikkat çekmek için yaptıklarını belirterek, "Temiz bir Van Gölü'nü gelecek nesillere teslim etmemiz gerekir. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde katılımcı var. Hepsine teşekkür ederim. Ayrıca kadın arkadaşlara çok çok teşekkür ederim" dedi.

Grup, 1959 yılında Süphan Dağı zirvesinde düşen İngiliz kargo uçağının enkaz alanında da incelemelerde bulunup, zirve defterini imzaladıktan sonra inişe geçti.

(ORH-MSA-ŞG)

YORUMLAR
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Süphan Dağı'nın Cil Gölü'ne yansıması kartpostallık görüntüler oluşturdu Süphan Dağı'nın Cil Gölü'ne yansıması kartpostallık görüntüler oluşturdu
Kaynak: İHA

Süphan dağı, Adilcevaz, Van Gölü, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek için Süphan Dağı'na tırmandılar - Son Dakika

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