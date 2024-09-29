Van Gölü\'nde Kaybolan Öğrenci İçin Arama

Yerel

Cem Garipoğlu\'nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı? Fethi kabir kararı sonrası gündem oldu

Bursa\'da feci kaza: Bebek arabasıyla yürüyen anneye çarpan tır ölümüne neden oldu

Polisi şehit eden suç makinesiyle ilgili isyan ettiren detay

(VAN)- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki kayıp Rojin Kabaiş için Van Gölü'nde arama çalışmaları sürüyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'in, yeni kazandığı okulu için Van'a geldikten 2 gün sonra 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı yurtta yemeğini yemesinin ardından Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrıldığı, bir daha da haber alınamadığı kaydedildi.

28 Eylül günü ise sahilde dolaşan öğrencilerin Rojin Kabaiş'in cep telefonunu ve su şişesini bulması üzerine, Kabaiş için eşyalarının bulunduğu Van Gölü'nde sahil güvenlik ve polis ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Kabaiş'in ailesi ise kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor.