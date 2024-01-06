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Van Gölü'nün gerdanlığı 'Van Gölü sahil yolu' trafiğe açıldı - Son Dakika
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Van Gölü'nün gerdanlığı 'Van Gölü sahil yolu' trafiğe açıldı

Van Büyükşehir Belediyesi'nin, mega projelerinden olan ve Vanlıları Van Gölü ile buluşturan 12 kilometrelik Van Gölü Sahil Yolu tamamlanarak araç trafiğine açıldı. Van Gölü Sahil Yolu'nun resmi açılışı ise 1100 dönümlük alanı tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek.

Van Gölü\'nün gerdanlığı \'Van Gölü sahil yolu\' trafiğe açıldı
06.01.2024 - 23:06,  Güncelleme: 23:13
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- Van Gölü'nün gerdanlığı 'Van Gölü sahil yolu' trafiğe açıldı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi'nin, mega projelerinden olan ve Vanlıları Van Gölü ile buluşturan 12 kilometrelik Van Gölü Sahil Yolu tamamlanarak araç trafiğine açıldı.

Van Gölü Sahil Yolu'nun resmi açılışı ise 1100 dönümlük alanı tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek. Vanlıların büyük bir özlemle beklediği Van Gölü'nün gerdanlığı 12 kilometrelik sahil yolu ve 1100 dönümlük Sahil Parkı Alanı Projeleri hızla tamamlanıyor. Tamamı Van Büyükşehir Belediyesi'nin idari işgücü ve kaynaklarıyla yapılan Sahil Yolu'nda sezon boyunca 100'lerce araç ve personel ile çalışma yürütüldü. Sıcak asfalt, yol çizgi ve trafik levha çalışmaları da tamamlanan yol, Vanlıların hizmetine açıldı.

"Van Gölü sahil yolu hayırlı olsun"

Sahil yolunun tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, sahil yolunun Vanlılara hayırlı olmasını diledi. Van Gölü Sahil Yolu ve 1100 dönümlük alan için yaklaşık 750 milyon TL harcandığını belirten Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "Vanlılara yeni sahil yolunda kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Yolumuz çok güzel oldu. Yol boyunca 1100 dönümlük alanımız da tamamlanınca burası daha da güzel olacak. Van'a büyük bir hizmet oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Kent trafiği nefes aldı"

İskele-Fidanlık ve Fidanlık-Havalimanı olmak üzere iki etap şeklinde hayata geçirilen proje, Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerini sahilde buluşturarak, kent trafiğine de rahat bir nefes aldırdı. Ayrıca Hatuniye Yolu, Eski Kale Yolu, Yaşar Kemal Parkı ve ara bağlantıları da yapılan Sahil Yolu'nun Erciş Yolu'na kadar uzatılması hedefleniyor.

"Van Gölü'nün doğası ve canlıların doğal yaşam alanları korundu"

Ekolojik belediyecilik anlayışı ile hayata geçirilen projede sahil kesiminde bulunan sazlık ve doğal yaşam alanları korunarak, Van Gölü'nün doğasının korunması sağlanırken, göl çevresindeki canlıların doğal yaşam alanları da muhafaza edildi.

(EKİP-ŞAK-Y)

Kaynak: İHA
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