 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van İl Tarım ve Orman Müdürü, veteriner hekimlere yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Van İl Tarım ve Orman Müdürü, veteriner hekimlere yapılan saldırıyı kınadı

Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner sağlık teknikeri, hayvan sahipleri ve akrabalarının saldırısına uğradı. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, saldırıyı kınayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Van İl Tarım ve Orman Müdürü, veteriner hekimlere yapılan saldırıyı kınadı
17.12.2023 - 22:29,
Abone Ol

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlere yapılan saldırıyı kınadı.

Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner sağlık teknikeri R.A., anaç koyun ve keçi desteklemeleri çerçevesinde görev yaptığı sırada Doluca Mahallesi'nde hayvan sahipleri ve akrabalarının saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan R.A. tedavisinin ardından taburcu edildi. Yapılan saldırıyı kınayan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan personelimize yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyorum. R.A. kardeşimize geçmiş olsun. Allah şifa versin" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erciş, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van İl Tarım ve Orman Müdürü, veteriner hekimlere yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika


21:06
TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57
TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28
İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48
Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47
Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu

Son Dakika
21:06 TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28 İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47 Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu
17:41 Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 22:28:54. #1.13#
SON DAKİKA: Van İl Tarım ve Orman Müdürü, veteriner hekimlere yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement