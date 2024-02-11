Van'ın Bahçesaray ilçesinde besicilerin saman taşıma mücadelesi - Son Dakika
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde besicilerin saman taşıma mücadelesi

Van\'ın Bahçesaray ilçesinde besicilerin saman taşıma mücadelesi

Bahçesaray'da besicilik yapan vatandaşlar, zorlu kış şartlarında hayvanlarını beslemek için yazın istifledikleri samanı branda üzerinde taşıyor. Karla kaplı coğrafyada zorlu kış mesaisini sürdüren besiciler, hayvanlarını samanla besleyerek ilkbahar aylarını bekliyor.

11.02.2024 16:15
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde besicilik yapan vatandaşların branda üzerinde saman taşıma mücadelesi zorlu kış şartlarını gözler önüne seriyor.

Bahçesaray'da besicilik yapan vatandaşların zorlu mücadelesi devam ediyor. Kış şartlarına rağmen hayvanlarını beslemek için yoğun mesai harcayan besiciler, ahırlarına uzak bölgede yazın istifledikleri samanı branda üzerinde taşıyor. Karla kaplı coğrafyada zorlu kış mesaisini sürdüren besiciler, tek geçim kaynakları olan hayvanlarını taşıdıkları samanla besleyerek ilkbahar aylarını bekliyor. - VAN

Kaynak: İHA

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