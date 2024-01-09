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Van İpekyolu Belediyesi Ölçü ve Tartı Aletleri İçin Muayene Uyarısında Bulundu - Son Dakika
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Van İpekyolu Belediyesi Ölçü ve Tartı Aletleri İçin Muayene Uyarısında Bulundu

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ölçü ve tartı aletleri için muayene uyarısında bulundu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemine tabi olduğu belirtildi. Ayrıca, damga yılı 2022 olan ölçü ve tartı aletlerinin 2024 yılına kadar belediyeye beyanname vermesi gerektiği ifade edildi. Muayene ve kontrollerin 2024 yılına kadar devam edeceği vurgulandı.

Van İpekyolu Belediyesi Ölçü ve Tartı Aletleri İçin Muayene Uyarısında Bulundu
09.01.2024 - 14:42,
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Van'ın İpekyolu Belediyesi, ölçü ve tartı aletleri için muayene uyarısında bulundu.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, ölçü ve tartı işlemlerinde sabit dükkanlarda kullanılan mekanik, pazar yerlerinde kullanılmakta olan elektronik, ibreli, mekanik teraziler, kantar, baskül, metre, litre, gram ve kilogramlar muayene ve damgalama işlemine tabi olduğu belirtildi. Açıklamada, "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilk muayenesi yapılarak damgalanan ve satışa sunulan terazileri kullanabilir. İlk muayene damgası bulunmayan ölçü tartı aletlerini almak, satmak, kullanmak ve iş yerinde bulundurmak yasaktır. Arızalı ölçü ve tartı aletleri, Ölçüler ve Ayar Memurluğundan tamir izin formu almadan teraziler tamir ettirilemez. Ölçü ve tartı aletlerinin damgaları Zabıta Müdürlüğü Ölçüler ve Ayar Memurluğu dışında hiç kimse tarafından sökülemez, takılamaz ve müdahale edilemez. Ölçü tartı aletleri bozulduğunda veya damga teli koptuğunda aynı gün içinde Ölçüler ve Ayar Memurluğuna müracaat etmesi zorunludur. Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesinin yaptırılması, damgalattırılması ve damgalarının muhafaza edilmesi o anki kullanıcıya aittir. Sabit esnaf belediyemize, pazarcı esnafı bağlı bulunduğu en yakın belediyeye müracaat edebilir. Alanın ve satanın haklarını korumak amacıyla 2024 yılı içerisinde periyodik muayene ve kontrollerimiz devam edecektir. Damga yılı 2022 olan ölçü ve tartı aletlerinin her iki yılda bir 3 Ocak - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında Belediyemiz Ölçüler ve Ayar Memuruna beyannamesini vermek zorundadır. Beyannamesi verilecek olan terazilerin cinsi, kapasitesi, seri numarası, markası bilinmek zorundadır. Beyannamesi verilmiş olan ölçü ve tartı aletleri Ölçüler ve Ayar Memurluğu tarafından bildirilen gün ve zamanda, muayenesi yapılmak ve damgalanmak üzere randevu yerine getirilecektir. Randevu tarihinde getirilmeyen ölçü ve tartı aletlerinin muayeneleri yapılmayacaktır. İş yerlerinde ve elinde ölçü tartı aleti bulunanların cezalı duruma düşmemeleri için 29 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar bildirimlerini vermeleri gerekmektedir. Belirtilen iş işlemlerini yapmayan esnaf hakkında da 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15. maddesinin ilgili fıkraları gereğince para cezası ile birlikte 5326 sayılı Kabahatler Kanununun emre aykırılık hükümlerine istinaden para cezası uygulanarak ölçü tartı aletlerine el konulup kamu mülkiyetine geçirilecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van İpekyolu Belediyesi Ölçü ve Tartı Aletleri İçin Muayene Uyarısında Bulundu - Son Dakika
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