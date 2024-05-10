Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan Anneler Günü'nü kutladı

Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan Anneler Günü\'nü kutladı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Aslan, mesajında annenin evlatlarına olan sevgi ve fedakarlığını vurgulayarak, annelerin önemini ve değerini anlattı.

10.05.2024 09:30  Güncelleme: 09:31
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Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Aslan, mesajında; annenin, hiçbir karşılık beklemeden bütün hayatını evlatlarına harcayan yüce gönüllülüğün adı olduğunu ifade ederek, "Sağlıklı ve saygın bir toplumun yapı taşı, anne sevgisi ve annelik ahlakı ile vücut bulur. Yemeden yediren, içmeden içiren, iyi günde kötü günde, sağlıkta ve hastalıkta tek ve emsalsiz koruyucu zırhın adıdır anne. Varlığımızın sebebi annelerimizin hakkı hiçbir zaman ödenmez. Annelik hakkının bir bedeli yoktur. Onların gönülleri yüce, şefkat ve merhamet duyguları emsalsizdir. Evlatlarının başına gelebilecek her kaza ve belaya, yollarına çıkabilecek tüm olumsuzluklara karşı koruyan ve kollayan tek zırhtır anneler. Annelerin şefkat, merhamet ve fedakarlık duyguları yücedir, sadece anneliğe özgüdür. Çünkü bu duyguların tarifi yoktur. Hiçbir karşılık beklemeden insanlığa huzur ve mutluluk aşılayan, sevgileri ve şefkatleri ruhumuzu okşayan yüce gönüllü, cennet kokulu ve evlatlarının cenneti olan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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