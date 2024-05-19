Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'dan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika
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Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'dan 19 Mayıs mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan\'dan 19 Mayıs mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Memet Aslan, mesajında, '19 Mayıs 1919 günü, Anadolu coğrafyasındaki halkların diriliş günüdür. Zulme ve işgale karşı başkaldırı sembolüdür...' şeklinde konuştu.

19.05.2024 10:09
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Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Memet Aslan, mesajında, "19 Mayıs 1919 günü, Anadolu coğrafyasındaki halkların diriliş günüdür. Zulme ve işgale karşı başkaldırı sembolüdür. 1. Dünya Savaşı'nda hezimet yaşayan Osmanlı Devleti, sahip olduğu toprakların birçoğunu kaybetti. İşgalci güçler yüzyıllardır hayal ettikleri gün onlar için gelmişti. Anadolu topraklarını çepeçevre saran işgalciler, Osmanlının elinde kalan son İslam topraklarını işgal etmek için harekete geçtiler. Mebusan Meclisi işgal edilmiş, hükümet tamamen onların kontrolüne geçmişti. Batılı güçler İstanbul açıklarına donanmalarını çektiler. Son darbeyi vurmak için tüm hazırlıklarını yaptılar. İşte tam burada vatanını ve milletini düşünen, bu işgali ve zulmü kabul etmeyen subaylar, aydınlar, vatanseverler harekete geçti. İstanbul'da örgütlenme imkanı bulamayan Mustafa Kemal Atatürk, dünya tarihini sarsacak boyuttaki kurtuluş mücadelesini bir vapurun yolculuğundan başlatmıştır. Esaret altında yaşamaktansa ölmek daha evladır. O halde 'ya istiklal, ya ölüm.' Bu şiarla Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu halklarını bilinçlendirmek, onları örgütlemek ve düzenli bir çalışma programı hazırlamakla yola koyuldu. Anadolu'nun birçok yerinde toplantılar, kongreler ve tamimler düzenleyerek işgale karşı ortaya konacak mücadelenin ana portresi çizildi. Düzensiz güçler tek çatı altında toplanarak koordinasyon sağlandı. İdari, askeri ve ekonomik tedbirler alınarak işgale karşı yekvücut olma yolunda adımlar atıldı. Bağımsızlığını, özgürlüğünü, vatan ve millet sevgisini hiçbir şeye değiştirmeyen Anadolu halkları, yeni bir önderlikle eşi benzeri olmayan bir mücadele örneği sergileyerek vatanını işgalcilerden temizlemiştir. Bu duygularla milletin birliği ve bütünlüğü, vatanın kurtuluşu ve bölünmez bütünlüğü için, halkın özgürlüğü ve bağımsızlığı için kendilerini feda eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'dan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'dan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika
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