Van OSB Başkanı Memet Aslan: "Van-Şırnak yolu ve kesintisiz demiryolu kentimiz için zarurettir" - Son Dakika
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Van OSB Başkanı Memet Aslan: "Van-Şırnak yolu ve kesintisiz demiryolu kentimiz için zarurettir"

Van OSB Başkanı Memet Aslan: "Van-Şırnak yolu ve kesintisiz demiryolu kentimiz için zarurettir"
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Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, bölgesel kalkınma, sanayi üretimi ve ihracatın artırılması için Van-Şırnak kara yolu ile kente kesintisiz demiryolu ağının kazandırılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, bölgesel kalkınma, sanayi üretimi ve ihracatın artırılması için Van- Şırnak kara yolu ile kente kesintisiz demiryolu ağının kazandırılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

'Terörsüz Türkiye' ortamının getirdiği huzurla birlikte bölgenin ekonomik meyvelerini toplamaya başlayacağını belirten Van OSB Başkanı Memet Aslan; sanayi, turizm ve ihracatta şahlanışın gerçekleşmesi için stratejik ulaşım projelerinin bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade etti. Son dönemde Ermenistan ile yakalanan ticari ve diplomatik normalleşme ivmesinin Van'ı stratejik bir noktaya taşıdığını söyleyen Başkan Memet Aslan, "Ermenistan ile sağlanan bu olumlu süreç, ilimizin coğrafi ve ticari konumunu kaçınılmaz bir seviyeye getirmiştir. Uluslararası ölçekte gündemde olan Kalkınma Yolu Projesi ile birlikte Van-Şırnak yolu hayata geçirildiği takdirde, Van sadece bölgesel bir merkez olmakla kalmayıp Avrupa ile Asya arasında, Kuzey Irak hattında çok önemli bir lojistik ve geçiş noktası haline gelecektir" dedi.

Sanayicinin ve kentin geleceği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, "Kuzey Irak, Ermenistan, Van ve Şırnak aksını bağlayacak Van-Şırnak yolu ile kente kesintisiz demiryolu ulaşımının sağlanması sanayimiz, ihracatımız ve turizmimiz için bir zarurettir. Kentimizin kalkınmasına üst düzeyde katkı verecek bu dev projelerin bir an önce hayata geçirilmesi hususunda Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyor, konunun her platformda en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van OSB Başkanı Memet Aslan: 'Van-Şırnak yolu ve kesintisiz demiryolu kentimiz için zarurettir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van OSB Başkanı Memet Aslan: "Van-Şırnak yolu ve kesintisiz demiryolu kentimiz için zarurettir" - Son Dakika
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