Van polisi öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Van polisi öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirdi

23.02.2022 12:58

Van polisi öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirdiVAN Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri, öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

Van polisi öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirdi

VAN Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri, öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. SİBERAY programı çerçevesinde; Türk Telekom Fen ve Atatürk Anadolu liselerindeki 230 öğrenciye yönelik 'Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık, Dijital Okuryazarlık ile Teknoloji Bağımlılığı' konularında eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Van polisi öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirdi
Van polisi öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirdi
Van polisi öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirdi

YORUMLAR
500
Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışması devam ediyor Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışması devam ediyor

Siber Suçlarla Mücadele, Van Emniyet Müdürlüğü, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van polisi öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirdi - Son Dakika


Son Dakika
12:52 İran'dan Avrupa'ya mesaj: Gaz temin etme kapasitemiz var
12:48 Ukrayna'da asker röportaj verirken bomba patladı! Panik anları kamaralara yansıdı
12:43 Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı!
11:32 Acil servisteki patlamada vücudunda yanıklar oluşan Gizem Eliftürk: Suçum olmadığı halde diri diri herkesin gözü önünde yandım
12:28 Şarkıcı Buray'dan örnek davranış! Görme engelli hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi
10:03 Her yerde 5 liranın üzerindeki notu yazan adamı arıyor: Fark etseydim almazdım
12:16 Rusya, dünyanın en büyük ülkelerinin yaptırım listesinde! İşte o liste
12:11 Esra Erol'da ortalık karıştı! Ceylan kayınpederine saldırdı
11:53 Flaş gelişme: Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in tutuklanmasını talep etti! Türkiye'ye iadesi isteniyor
11:36 Ezgi Sertel altın gününün hakkını verdi! Instagram hesabından dans ettiği görüntüleri paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 13:04:24. #1.13#
SON DAKİKA: Van polisi öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement