Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü takograf servislerine denetimleri anlattı

Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından kentte faaliyet gösteren takograf yetkili muayene servislerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü makamında gerçekleştirilen toplantıda, ilgili mevzuat çerçevesinde takograf yetkili muayene servislerinde yürütülecek denetimlerde dikkat edilmesi gereken hususlar kapsamlı bir şekilde ele alındı. Toplantıda ayrıca; servislerin yürüttüğü muayene ve teknik işlemlerin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi, denetim süreçlerinde dikkat edilecek konular ve uygulamada karşılaşılan hususlar hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yetkili muayene servislerinin mevzuat hükümlerine uygun ve etkin şekilde faaliyet göstermesinin önemine dikkat çekilen toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından tamamlandı.