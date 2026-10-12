Van TSO, 1.565 üyeli liste için Van İl Seçim Kurulu\'na itiraz etti

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkanlığı, organ seçimleri öncesi bin 565 kişilik üye listesinin seçim kuruluna geç verildiği iddialarıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

"Van Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimleri sürecinde, kamuoyunda yürütülen dezenformasyon ve asılsız iddialar karşısında hukuki ve fiili gerçeği açıklama zarureti doğmuştur" denilen açıklamada, "Odamızın bu süreçteki yaklaşımı; üyelerimizin seçme ve seçilme haklarının korunması, seçim işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde yürütülmesi ve tüm üyelerimiz bakımından hukuki güvenliğin sağlanmasıdır. Söz konusu karar ve buna bağlı gelişmeler hakkında kamuoyuna yansıyan haberler nedeniyle, sürecin sağlıklı değerlendirilmesi adına bazı hususların açıklığa kavuşturulması gereği doğmuştur. Yasal mevzuat gereğince, askı ve itiraz süresi olan 08.10.2026 tarihi saat 17.00'ye kadar mevzuatsal yükümlülüklerini (aidat ve vergi borcu ödemesi gibi) eksiksiz yerine getirerek seçme yeterliliğini kazanan bin 565 üyemize ait güncelleme işlemleri yasal süresi içinde tamamlanmıştır. Yasal askı süresi dolmadan sistemin kapatılarak listenin teslim edilmesi hukuken imkansız olduğundan; saat 17.00 itibarıyla tamamlanan kayıtların anlık dökümü alınarak hazırlanan nihai seçmen listesi, mesai bitimini müteakip ivedilikle hem KEP kanalıyla (18.03) hem de fiziki tutanakla (18.20) İpekyolu 2. İlçe Seçim Kurulu'na sunulmuştur. Odamızın önceki seçimlerinde de usul bu şekilde uygulanmış, nitekim 2026 yılında ülke genelinde yapılan tüm Oda seçimlerinde ve geçmiş yıllardaki tüm oda seçimlerinde aynı usul benimsenmiştir. Bu uygulamanın aksine hareket eden hiçbir kurum veya kuruluş bulunmamaktadır. Yani burada odanın önceki seçimlerden farklı veya diğer odalardan farklı olarak nihai listeyi geç teslimine ilişkin bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Odanın işlemleri saat 17.00'ye kadar kabul etmesi beklenirken, aynı anda bin 565 üyeye ait ödeme ve kayıtların doğrulanması, listenin oluşturulması, kontrol edilmesi ve seçim kuruluna fiziken ulaştırılmasının da aynı dakika içinde tamamlanmasının beklenmesi, somut olayın özellikleri bakımından mümkün değildir. Dolayısıyla yalnızca evrak teslim saati gerekçe gösterilerek verilen ilçe seçim kurulunun ret kararına karşı, 1.565 üyemizin Anayasal seçme ve seçilme hakkını korumak maksadıyla Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı nezdinde gerekli hukuki itiraz gecikmeksizin aynı gün derhal yapılmış olup, süreç kararlılıkla takip edilmekte ve verilecek nihai karar beklenmektedir. Odamız, hukuki başvuru yollarını kullanarak hak arama iradesini ortaya koymuştur. Bu başvuru, herhangi bir kişi veya grubun şahsına yönelik değil; seçim sürecinin mevzuata uygunluğu ve üyelerimizin haklarının korunması amacıyla yapılmıştır. Başvurunun sonucu, il seçim kurulunun değerlendirmesi neticesinde belirlenecektir. Öte yandan, seçim sürecine ilişkin tartışmaların kamuoyuna eksik, tek taraflı veya sürecin bütününden kopuk biçimde yansıtılması; üyelerimiz arasında yanlış anlaşılmalara yol açabilecek niteliktedir. Hukuki başvuruların ve itirazların farklı amaçlarla sunulması ya da kamuoyu gündeminde farklı yorumlarla ele alınması yerine, somut gelişmelerin ve yetkili mercilerin kararlarının esas alınması gerektiği kanaatindeyiz. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak, hiçbir kişi veya adayın kişisel değerlendirmeleri üzerinden değil, hukukun üstünlüğü, eşitlik, şeffaflık ve kurumsal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Seçim sürecinin sağlıklı işleyişine katkı sunmak yerine süreci tartışmalı hale getirebilecek açıklama ve yaklaşımların, üyelerimizin doğru bilgiye ulaşma hakkını gölgelememesi gerektiğini önemle hatırlatıyoruz. Bilinmelidir ki; yürütülen bu hukuki süreç ve yapılan itirazlar hiçbir adayın, grubun veya kişinin lehine yahut aleyhine olmayıp, tamamen üyelerimizin oy kullanma hakkının teminat altına alınması ve demokratik iradenin tecellisi amacını taşımaktadır. Hukuki süreç tamamlanmadan kesin yargılara varılmaması, kamuoyunun yalnızca doğrulanmış bilgi ve resmi kararlar üzerinden bilgilendirilmesi önem taşımaktadır. Üyelerimizin sağduyusuna ve kurumumuza duydukları güvene teşekkür ediyor, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız ve mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini rica ediyoruz" denildi.