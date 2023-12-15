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Van Tuşba Belediyesi Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Desteği Sağladı - Son Dakika
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Van Tuşba Belediyesi Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Desteği Sağladı

Tuşba Belediyesi, çölyak hastalarına glütensiz pasta ve kuru gıda malzemesi desteği sağladı. Belediye ekipleri, çölyak hastalarını evlerinde ziyaret ederek gıda kolilerini dağıttı.

Van Tuşba Belediyesi Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Desteği Sağladı
15.12.2023 - 10:27,  Güncelleme: 10:33
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Van'ın Tuşba Belediyesi, özel beslenme ihtiyacı duyan çölyak hastalarına glütensiz pasta ve kuru gıda malzemesi desteğinde bulundu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman kadın, çocuk, yaşlı ve yoksullara yardım eli uzatan Tuşba Belediyesi, çölyak hastalarını da unutmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hastalara ücretsiz glütensiz gıda desteğinde bulunan Tuşba Belediyesi, hastalara glutensiz pasta unu, kakao, krem şanti ile bulgur, makarna, pirinç ve ekmek unu, tel şehriye gibi içinde 20 çeşitten fazla pasta ve kuru gıda malzemesi bulunan gıda kolisi dağıttı.

Çölyak hastalarını evlerinde ziyaret ederek gıda kolilerini dağıtan Tuşba Belediye ekipleri, Belediye Başkanı Salih Akman'ın glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarının her zaman yanında olduğunu söylediler. Başkan Akman'ın çölyak hastaları ve ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve her zaman yanlarında olduğunu kaydeden belediye ekipleri, "Bugün de Başkanımız Salih Akman'ın talimatları ile çölyak hastalarının kullanmak zorunda oldukları ancak temin etmekte zorlandıkları pasta ve kuru gıda maddesinde oluşan gıda kolisini hazırlayarak kendilerine ulaştırıyoruz" dediler. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Van Tuşba Belediyesi Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Desteği Sağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van Tuşba Belediyesi Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Desteği Sağladı - Son Dakika
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