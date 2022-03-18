Van Valiliği'nden şehit ve gazi ailelerine hediye çeki - Son Dakika
Üye Girişi

Van Valiliği'nden şehit ve gazi ailelerine hediye çeki

18.03.2022 16:26
Van Valiliği'nden şehit ve gazi ailelerine hediye çeki

Van Valiliği tarafından "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla şehit ve gazi ailelerine hediye çeki verildi.

Van Valiliği tarafından "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla şehit ve gazi ailelerine hediye çeki verildi.

Valilik Alipaşa Toplantı Salonunda düzenlenen programda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, şehit aileleri derneği temsilcileri ve gazilerle bir araya geldi. 445 şehit ve 349 gazi ailesi olmak üzere toplam 794 aileye hediye çekleri temsili olarak, şehit aileleri derneği temsilcileri ve gazilere takdim edildi.

Programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir dizi program düzenlediklerini anımsattı. Şehit ve gazi aileleriyle hava koşulları nedeniyle bir araya gelme imkanlarının olmadığını ifade eden Vali Bilmez, günün anlam ve önemine binaen 794 şehit ve gazi ailesine hediye çeki gönderdiklerini söyledi.

Hediye çeki takdim törenine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman, Van Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Baki ile gaziler katıldı. - VAN

Van Valiliği'nden şehit ve gazi ailelerine hediye çeki
Van Valiliği'nden şehit ve gazi ailelerine hediye çeki
Van Valiliği'nden şehit ve gazi ailelerine hediye çeki
Van Valiliği'nden şehit ve gazi ailelerine hediye çeki

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Şehit ve gazi yakınlarından lokma hayrı Son dakika haberi... Şehit ve gazi yakınlarından lokma hayrı Gaziantepli gazi baklavacıdan şehitler günü etkinliği Gaziantepli gazi baklavacıdan şehitler günü etkinliği

Van Valiliği, Şehit, Gazi, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van Valiliği'nden şehit ve gazi ailelerine hediye çeki - Son Dakika


Son Dakika
16:34 Yüzde 50 indirimi duyan vatandaşlar akın etti! İzdihamdan göz gözü görmedi
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
16:00 Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce görüştüğü eski sevgilisinin ifadesi sızdı: Bana mesaj attı ve "korkuyorum" dedi!
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 16:42:20. #1.11#
SON DAKİKA: Van Valiliği'nden şehit ve gazi ailelerine hediye çeki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement