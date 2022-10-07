Van yerel haberi: Edremit'te kültür turuna büyük ilgi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından organize edilen Adım Adım Edremit kültür turu büyük bilgi gördü.

Tarihi ve kültürel değerleri ile dikkatleri çeken Edremit ilçesinde son olarak 2018 yılında yapılan kültür turların yaklaşık 4 yıl aradan sonra tekrar yapıldı. Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından organize edilen kültür turuna yaklaşık 40 kişi katıldı. Yürüyerek yapılan kültür turunda ilçenin tarihi yapıları, kültür varlıkları ziyaret edilerek katılımcılara bilgiler verildi.

Kültür turuna danışmanlık yapan Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker "Antandros Derneği üyesi yaklaşık 40 kişilik bir grupla saat 10.30'da İbrahimce Mahallesindeki Hacı Kabakçı Konağından başlayarak, adım adım tam yedi saatte başta Atatürk'ün Edremit'e ikinci defa geldiğinde kaldığı Atatürk Evi ve Sabahattin Ali anı evi ile ilçemizin yaşamına, kültürüne, inançlarına, ticaretine ve sanayisine ışık tutmuş bir asra damga vurmuş tarihi mekanlarını dolaşarak ve gezerek saat 18.00'de Sıdıka Erke Müzesi önünde sonlandırdık. Zorlu ve yorucu fakat aynı zamanda zevkli geçen İlçemizi yakından tanımak isteyen gezi grubu üyelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim."dedi.

Antandros Dernek Başkanı Gülçin Cömert ise "Adım Adım Edremit kültür turumuzda bizi anılarıyla eski günlere götüren sözlü tarih heykeli Ali Yılmaz Diker ve Sabahat Diker'e, Rehberimiz Sinan Tortum'a, ev sahiplikleri ve verdikleri bilgiler için Mehmet Semerci, Mürtaza Helvacıoğlu ve Selin Ertür'e, ve tabii ki gezi sorumlumuz yönetim kurulu üyemiz Şöhret Ölker'e, her daim bizimle kültürel miras keşfine hazır değerli üye ve gönüllülerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."dedi. - BALIKESİR