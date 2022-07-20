Vanlı Amca'dan yatalak hastaya otomatik yatak - Son Dakika
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Vanlı Amca'dan yatalak hastaya otomatik yatak

20.07.2022 00:57
Vanlı Amca'dan yatalak hastaya otomatik yatak

Van'da sosyal medya fenomeni Vanlı Amca, yatalak olan 87 yaşındaki Süleyman Pala'ya hasta yatağı hediye etti.

Van'da sosyal medya fenomeni Vanlı Amca, yatalak olan 87 yaşındaki Süleyman Pala'ya hasta yatağı hediye etti.

Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki Süleyman Pala, yıllardır yatalak olarak yaşamını sürdürüyor. Durumunu gören sosyal medya fenomeni Vanlı Amca, Pala'ya otomatik hasta yatağı tedarik etti. Otomatik hasta yatağını Pala'ya teslim eden Vanliamca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi, kendisine acil şifalar diledi.

Odanın içerisine kurulan yatağına kavuşan Pala ise Vanlıamca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibine teşekkür etti. - VAN

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Tuşba Belediyesinde bayramlaşma Tuşba Belediyesinde bayramlaşma
Kaynak: İHA

Tuşba, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vanlı Amca'dan yatalak hastaya otomatik yatak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vanlı Amca'dan yatalak hastaya otomatik yatak - Son Dakika
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