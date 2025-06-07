Vanlı Kadınlardan Gazze\'ye Destek

Vanlı kadınlar, Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde Gazze için 'Hayır çarşısı' organize etti.

İsrail'in saldırıları altında zor günler geçiren Gazze'de temel ihtiyaçlara erişim neredeyse imkansız hale gelirken, sivil halk büyük mağduriyet yaşıyor. Bu duruma sessiz kalmayan Vanlı Hayırsever Hanımlar Grubu, Gazze'ye destek amacıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi yerleşkesinde 'Hayır çarşısı' düzenledi. Elde edilecek gelirin tamamının Gazze'ye gönderileceği belirtildi. Hayır çarşısının sorumlusu Hamiyet Emir Ağaoğlu, geçtiğimiz haftalarda Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de benzer bir etkinlik gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bu hafta da etkinliklerini Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde sürdürdüklerini belirtti. Ağaoğlu, organizasyona katkı sunan herkese teşekkür etti. - VAN