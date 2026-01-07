Van'da Pazar Esnafından Kayyum Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Van'da Pazar Esnafından Kayyum Protestosu

07.01.2026 14:57  Güncelleme: 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van’da semt pazarlarının Şabaniye Mahallesi’ndeki kapalı pazara taşınması kararına esnafın tepkisi sürüyor. Yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan protestocu pazar esnafına destek vererek, "Kayyum anlayışı, halka hizmet etmekten öte hayatı halka zehir etmenin derdinde. Eğer birileri gelip sizin iradenizi, evinizi, size ait olan bir şeyi sizden zorla alıyorsa, böyle bir zihniyetten hizmet beklenemez" dedi.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'da semt pazarlarının Şabaniye Mahallesi'ndeki kapalı pazara taşınması kararına esnafın tepkisi sürüyor. Yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan protestocu pazar esnafına destek vererek, "Kayyum anlayışı, halka hizmet etmekten öte hayatı halka zehir etmenin derdinde. Eğer birileri gelip sizin iradenizi, evinizi, size ait olan bir şeyi sizden zorla alıyorsa, böyle bir zihniyetten hizmet beklenemez" dedi.

Pazar yerinde yapılan protestoya, Van'da siyasilerden de destek geldi. Yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, Van Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Neslihan Şedal, DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, DEM Parti Van İl Eş Başkanı Gülşen Kurt, Van Semt Pazarları Derneği Başkanı Mehmet Emin Arı ve çok sayıda esnaf protestoda yer aldı.

Abdullah Zeydan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İster seçilmiş olsun ister atanmış olsun, bu halkın vergileriyle görev yürüten herkesin birinci sorumluluğu bu halka hizmet etmektir. Bu halkın ihtiyaçlarını gidermek, çalışma koşullarını iyileştirmektir. Fakat görüyoruz ki bu kayyum anlayışı, halka hizmet etmekten öte hayatı halka zehir etmenin derdindedir. Eğer birileri gelip sizin iradenizi, evinizi, size ait olan bir şeyi sizden zorla alıyorsa, böyle bir zihniyetten hizmet beklenemez."

"Onlar bu halka hizmet etmek için gelmediler"

Neslihan Şedal da "konuyu sadece pazar esnafının değil, aynı zamanda kendi sorunları olarak gördüklerini" belirterek, "Bugün aslında tam da bir beceriksizliğin sonucuna şahitlik etmiş oluyoruz. Seçilmişlerin değil, atanmışların bu işi beceremediğinin bir sonucuyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla 10 yıldır bu halkın iradesini gasbedenler, bu halkın ihtiyaçları doğrultusunda proje hayata geçiremiyor, çalışma yürütemiyor. Çünkü biz biliyoruz, onlar bizim sorunlarımızı çözmek için gelmediler. Onlar bu halka hizmet etmek için gelmediler. Halkın kaynaklarını yandaşlarına peşkeş çekmek, halkın kaynaklarını kendi menfaatlerine kullanmak için geldiler."

"Bu hak gasbıdır, her şekilde hukuksuzluktur"

DEM Parti Van İl Eş Başkanı Gülşen Kurt da üç dönemdir kayyumun hak ihlallerine tanıklık ettiklerini söyleyerek, "Bu bir hak gasbıdır, her şekilde hukuksuzluktur" dedi.

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar da "üç dönemdir halkın seçilmiş iradesine kayyum atandığını" belirterek, şunları kaydetti:

"Ondan sonra da kendi yandaşlarıyla oturup bu halkı nasıl mağdur edeceklerinin, kendi ceplerini nasıl dolduracaklarının programlarını yapıyorlar. Başkanlarımız söyledi; bu halka hizmet olsun diye büyükşehre gelen paraların çoğunluğunu kendi yandaşlarına, Milli Eğitime, emniyete, Diyanete ve diğer kurumlara çarçur ediyorlar. Bu halkın sıkıntılarını niye gidermiyorsunuz? 630 tane esnafı, 100 esnafın girebileceği bir yere nasıl yerleştireceksiniz? Neden bu halka zulüm yapıyorsunuz?"

"Tek dileğimiz kendi sokağımızda pazar kurmak"

Van Semt Pazarları Derneği Başkanı Arı da yaklaşık 2 aydır pazar kuramadıklarını bildirdi. Mevcut durumda 630 esnafın hakkının ihlal edildiğini söyleyen Arı, "Tek dileğimiz kendi sokağımızda pazar kurmak ya da buraya sundurma yapılması, sundurmanın altına girmek. Bu zulümden başka bir şey değildir. Biz hangi yetkiliye ulaşacağız? Bu insanlar mağdur, evine ekmek götüremiyor. Esnafın yüzde 5'i çalışmaya gitti. Ödemelerini yapamadıkları için borç altına girmemek adına mecburen çalışıyorlar. Allah rızası için elinizi yakamızdan çekin. Biz Van'ın en büyük mahallesine hizmet ediyoruz, hizmeti ayaklarına kadar götürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Abdullah Zeydan, Yerel Haberler, Ekonomi, Kayyum, Yerel, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Pazar Esnafından Kayyum Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu
7 yıldır aranan firari Bodrum’da yakalandı 7 yıldır aranan firari Bodrum'da yakalandı
Binanın kolonu çatladı İki apartman tahliye edildi Binanın kolonu çatladı! İki apartman tahliye edildi
Eniştesine kurşun yağdırıp, üzerinden otomobille geçti Eniştesine kurşun yağdırıp, üzerinden otomobille geçti

17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
15:01
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:52:17. #7.11#
SON DAKİKA: Van'da Pazar Esnafından Kayyum Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.