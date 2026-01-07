Van'da Pazar Esnafından Kayyum Protestosu

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'da semt pazarlarının Şabaniye Mahallesi'ndeki kapalı pazara taşınması kararına esnafın tepkisi sürüyor. Yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan protestocu pazar esnafına destek vererek, "Kayyum anlayışı, halka hizmet etmekten öte hayatı halka zehir etmenin derdinde. Eğer birileri gelip sizin iradenizi, evinizi, size ait olan bir şeyi sizden zorla alıyorsa, böyle bir zihniyetten hizmet beklenemez" dedi.

Van'da semt pazarlarının Şabaniye Mahallesi'ndeki kapalı pazara taşınmasına esnafın tepkisi sürüyor. Alanın küçük, uzak ve uygun olmadığını belirten esnaf, taşınmayı kabul etmezken, aylardır dile getirdikleri karardan dönülmesi talebine rağmen henüz sonuç alamadıklarını ifade ediyor. Çarşamba Pazarı'nı dışarıda kurmak isteyen esnafa bugün de izin verilmedi. Pazarcılar, durumu 2 aydır semt tezgah açmayarak protesto ediyor.

Pazar yerinde yapılan protestoya, Van'da siyasilerden de destek geldi. Yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, Van Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Neslihan Şedal, DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, DEM Parti Van İl Eş Başkanı Gülşen Kurt, Van Semt Pazarları Derneği Başkanı Mehmet Emin Arı ve çok sayıda esnaf protestoda yer aldı.

Abdullah Zeydan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İster seçilmiş olsun ister atanmış olsun, bu halkın vergileriyle görev yürüten herkesin birinci sorumluluğu bu halka hizmet etmektir. Bu halkın ihtiyaçlarını gidermek, çalışma koşullarını iyileştirmektir. Fakat görüyoruz ki bu kayyum anlayışı, halka hizmet etmekten öte hayatı halka zehir etmenin derdindedir. Eğer birileri gelip sizin iradenizi, evinizi, size ait olan bir şeyi sizden zorla alıyorsa, böyle bir zihniyetten hizmet beklenemez."

"Onlar bu halka hizmet etmek için gelmediler"

Neslihan Şedal da "konuyu sadece pazar esnafının değil, aynı zamanda kendi sorunları olarak gördüklerini" belirterek, "Bugün aslında tam da bir beceriksizliğin sonucuna şahitlik etmiş oluyoruz. Seçilmişlerin değil, atanmışların bu işi beceremediğinin bir sonucuyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla 10 yıldır bu halkın iradesini gasbedenler, bu halkın ihtiyaçları doğrultusunda proje hayata geçiremiyor, çalışma yürütemiyor. Çünkü biz biliyoruz, onlar bizim sorunlarımızı çözmek için gelmediler. Onlar bu halka hizmet etmek için gelmediler. Halkın kaynaklarını yandaşlarına peşkeş çekmek, halkın kaynaklarını kendi menfaatlerine kullanmak için geldiler."

"Bu hak gasbıdır, her şekilde hukuksuzluktur"

DEM Parti Van İl Eş Başkanı Gülşen Kurt da üç dönemdir kayyumun hak ihlallerine tanıklık ettiklerini söyleyerek, "Bu bir hak gasbıdır, her şekilde hukuksuzluktur" dedi.

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar da "üç dönemdir halkın seçilmiş iradesine kayyum atandığını" belirterek, şunları kaydetti:

"Ondan sonra da kendi yandaşlarıyla oturup bu halkı nasıl mağdur edeceklerinin, kendi ceplerini nasıl dolduracaklarının programlarını yapıyorlar. Başkanlarımız söyledi; bu halka hizmet olsun diye büyükşehre gelen paraların çoğunluğunu kendi yandaşlarına, Milli Eğitime, emniyete, Diyanete ve diğer kurumlara çarçur ediyorlar. Bu halkın sıkıntılarını niye gidermiyorsunuz? 630 tane esnafı, 100 esnafın girebileceği bir yere nasıl yerleştireceksiniz? Neden bu halka zulüm yapıyorsunuz?"

"Tek dileğimiz kendi sokağımızda pazar kurmak"

Van Semt Pazarları Derneği Başkanı Arı da yaklaşık 2 aydır pazar kuramadıklarını bildirdi. Mevcut durumda 630 esnafın hakkının ihlal edildiğini söyleyen Arı, "Tek dileğimiz kendi sokağımızda pazar kurmak ya da buraya sundurma yapılması, sundurmanın altına girmek. Bu zulümden başka bir şey değildir. Biz hangi yetkiliye ulaşacağız? Bu insanlar mağdur, evine ekmek götüremiyor. Esnafın yüzde 5'i çalışmaya gitti. Ödemelerini yapamadıkları için borç altına girmemek adına mecburen çalışıyorlar. Allah rızası için elinizi yakamızdan çekin. Biz Van'ın en büyük mahallesine hizmet ediyoruz, hizmeti ayaklarına kadar götürüyoruz" diye konuştu.