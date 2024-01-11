Vanlılar Türk Kızılayı\'nın kan bağışı kampanyasına destek verdi

Türk Kızılay'ın Türkiye geneli başlattığı "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyasına Van'ın Erciş ilçesindeki vatandaşlar bağış yaptı.

Türk Kızılayı, kış aylarında azalan kan stoklarını artırmak amacıyla "Birbirimize Candan Bağlıyız" kan bağışı kampanyası başlattı. Türkiye genelinde başlatılan kampanyaya Erciş'te vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kızılay gönüllüsü Ayhan Boğa, "Hava şartlarından ve önümüzün ramazan olmasından dolayı kan stokunun tükenmemesi için Türkiye geneli yeni başlatılan kan bağışı kampanyası tüm hızı ile devam etmektedir. Biz de gönüllü olarak burada bulunmaktayız. Tüm halkımızı kan bağışına davet ediyoruz. Herkesi kan bağışına bekliyoruz" dedi.

Genç Kızılay gönüllüsü Zeynep Marufoğlu, "Türkiye geneli başlatmış olduğumuz kan bağışı kampanyamıza sizde dahil olmak ister misiniz? Sen de kan bağışçımız ol ihtiyacı olan milyonları hayata bağlayalım" dedi.

Kan bağışı yapan Yunus Akyol ise, "Erciş'teyiz Kızılay kan bağış aracı gelmiş, bizde kan verdik, ikramımızı aldık teşekkür ediyoruz Kızılay'a yaptıkları hizmetten dolayı. Güzel bir hizmet bizim için de insanlık için de güzel bir hizmet. Emekleri iyi olsun, daim olsun diyoruz, teşekkür ediyoruz" dedi - VAN