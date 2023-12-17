Varşova\'da İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne yönelik saldırıları protesto edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları, Polonya'nın başkenti Varşova'da protesto edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 72'nci günde devam ederken, dünyanın dört bir yanında İsrail'e tepkiler sürüyor. Polonya'nın başkenti Varşova'daki merkez metro istasyonunda bir araya gelen Polonyalılar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ederek, Filistinliler ile dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.

"Filistin özgür olmadan yeryüzünde eşitliğin, dayanışmanın, özgürlüğün olması mümkün değil"

Grup adına konuşan Filip İlkowski, İsrail'in saldırılarında binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, hayatını kaybedenlerin yarıya yakınının çocuk olduğunu söyledi. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen soykırıma başta Batılı devletler olmak üzere herkesin sessiz kaldığını belirten İlkowski, "Filistin özgür olmadan yeryüzünde eşitliğin, dayanışmanın, özgürlüğün olması mümkün değil" dedi.

İkinci Dünya Savaşı'nda ülkesi yerle bir olmuş Polonyalılar olarak İsrail'in yürütmekte olduğu soykırıma sessiz kalamayacaklarını ifade eden İlkowski, Filistinlilere yönelik saldırılar devam ettikçe protestolarını sürdüreceklerini söyledi. - VARŞOVA