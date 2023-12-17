 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Varşova'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Varşova'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi

Polonya'nın başkenti Varşova'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılar protesto edildi. Polonyalılar, Filistinliler ile dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.

Varşova\'da İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne yönelik saldırıları protesto edildi
17.12.2023 - 18:50,  Güncelleme: 18:52
Abone Ol

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları, Polonya'nın başkenti Varşova'da protesto edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 72'nci günde devam ederken, dünyanın dört bir yanında İsrail'e tepkiler sürüyor. Polonya'nın başkenti Varşova'daki merkez metro istasyonunda bir araya gelen Polonyalılar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ederek, Filistinliler ile dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.

"Filistin özgür olmadan yeryüzünde eşitliğin, dayanışmanın, özgürlüğün olması mümkün değil"

Grup adına konuşan Filip İlkowski, İsrail'in saldırılarında binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, hayatını kaybedenlerin yarıya yakınının çocuk olduğunu söyledi. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen soykırıma başta Batılı devletler olmak üzere herkesin sessiz kaldığını belirten İlkowski, "Filistin özgür olmadan yeryüzünde eşitliğin, dayanışmanın, özgürlüğün olması mümkün değil" dedi.

İkinci Dünya Savaşı'nda ülkesi yerle bir olmuş Polonyalılar olarak İsrail'in yürütmekte olduğu soykırıma sessiz kalamayacaklarını ifade eden İlkowski, Filistinlilere yönelik saldırılar devam ettikçe protestolarını sürdüreceklerini söyledi. - VARŞOVA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Filistin, Polonya, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Varşova'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika


18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48
Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:41
Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
16:46
Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42
''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
16:33
Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı? Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
16:21
Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu
15:39
İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti

Son Dakika
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:41 Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
16:46 Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42 ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
16:33 Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
16:21 Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu
15:39 İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti
15:36 Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz
15:02 Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 19:10:22. #1.13#
SON DAKİKA: Varşova'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement