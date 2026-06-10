Varto'da JES Projelerine Direniş Devam Ediyor

Haber: Kemal BATUR

(MUŞ) - Muş'un Varto ilçesine bağlı Çalıdere köylüleri başta olmak üzere bölgede planlanan Jeotermal Enerji Santrali (JES) projelerine karşı vatandaşların başlattığı çadır nöbeti devam ediyor.

Varto ilçesindeki Çalıdere köyü başta olmak üzere 16 köyü doğrudan etkilemesi beklenen arama sondajı ile enerji santrali projelerine tepkiler sürüyor. Köylüler, projelerin hayata geçirilmesi halinde tarım alanlarının, su kaynaklarının ve hayvancılığın zarar göreceğini belirtiyor.

JES'e karşı Çalıdere köyündeki çadır nöbeti 38'inci gününde sürüyor. Çevre köylerden gelen yurttaşlar ve doğa aktivistlerinin destek verdiği çadır nöbetinde, JES projesinden vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu.

Çadır nöbetine destek için Çalıdere'e köyüne gelen Bingöl Çevre Derneği'nden Cuma Karaaslan, yaptığı açıklamada doğanın korunmasının hayati önem taşıdığını belirterek, "Öncelik doğamızdır. Doğamız yok olursa biz de yok oluruz. Topraklarımız bizim vatanımızdır. Varto ve çevresinde ortak eylemlere geçince geri adım attılar. Tabii ki her zaman dikkatli olmalıyız. Sonuçta kaybeden biz oluruz" dedi.

"JEOTERMAL KAZISI TOPRAKTAN ZEHİR ÇIKMASINA NEDEN OLUYOR"

Karaaslan, jeotermal sondaj çalışmalarının çeşitli riskler barındırdığına işaret ederek, "Depremsel özelliği olan bu bölgede jeotermal kazısı topraktan zehir çıkmasına neden oluyor. Sondaj sırasında hidrojen sülfür gazı yüzeye çıkıyor. Bu zehirli gazlar insan sağlığı için tehlikelidir" ifadelerini kullandı.

'ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRARAK ÖNÜNE GEÇEBİLİRİZ'

Avukat Yılmaz Karaaslan da köylülere hukuki süreçler hakkında bilgi verdi. Karaaslan, çevre mücadelesinde örgütlü hareket edilmesinin önemine vurgu yaparak "Bilinçli bir şekilde örgütlü harekete geçerek ve çevre bilincini artırarak bunların önüne geçebiliriz. Aydın iline gidin, JES'lerin yapmış olduğu doğal tahribatı yerinde görmenizi öneriyorum. Büyük bir tahribat olduğunu yerinde göreceksiniz" diye konuştu.

Varto'da JES projelerine karşı sürdürülen çadır nöbeti ve çevre mücadelesi devam ederken, eylem alanında gerçekleştirilen toplu protesto ve alkışlı destek gösterileri de yapıldı. Bölge halkı, yaşam alanlarını korumak amacıyla başlattıkları nöbeti sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.