Vatan Partisi'nden İran'a Destek

Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Vatan Partisi Bilecik Merkez İlçe Başkanı Devrim Serin, "günün İran ile dayanışma günü oldğunu" ifade ederek, "ABD ve İsrail tek dişi kalmış canavardır, batan medeniyettir, hiçbir gelecekleri bulunmamaktadır" dedi.

Vatan Partisi üyeleri Atatürk Parkı'nda bir araya gelerek İran'a destek açıklamasında bulundu. Serin, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceğinin İran-ABD ve İsrail savaşından ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, Türkiye'nin bu ateş çemberinin dışında olmadığını söyledi.

Serin, şöyle konuştu:

"Hiçbir zaman unutmayalım İran'a saldırı Türkiye'ye saldırıdır. Türkiye ABD-İsrail'in dostu değil, düşmanıdır. Dedeağaç'tan Ege Adaları'na ve oradan Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Adası'na kadar yapılan askeri yığınak İran'a olduğu kadar Türkiye'ye de karşıdır. Kukla bir Kürdistan, daha doğrusu 2. İsrail devletini kurmak ABD ve İsrail'in stratejik hedefidir. İsrail Başbakanı Bennet de ilan etti, 'İran düşerse sıradaki hedef Türkiye' dedi."

İran ise aynı zamanda Türkiye'nin düşmanlarına karşı savaşmaktadır. İran, GKRY'ni, İsrail'i, PKK'yı ve ABD'yi vurmaktadır. Bu sebeple İran'ın ABD emperyalizmine ve İsrail'e karşı direnci sadece Türkiye için değil, bölge ülkeleri ve bütün insanlık içindir. Bölgemiz ve bütün insanlık ABD-İsrail'in tehditleri altındadır. Tehditten de öte artık silahlar konuşmaktadır. İran sadece kendi adına değil, aynı zamanda Türkiye, bölge ülkeleri ve bütün insanlık adına ABD-İsrail emperyalizmine karşı savaşmaktadır.

"ABD ve İsrail tek dişi kalmış canavardır"

Ancak ABD emperyalizmi çıkmazdadır. Önlerinde zaferler değil, geçmişte yaşadıklarından daha büyük bozgunlar bulunmaktadır. 3 yıldır tonlarca bomba yağdırdılar, Gazze'yi ele geçiremediler, Hizbullah'a diş geçiremediler, Yemen'i yenemediler, Suriye'deki PKK/YPG'yi kurtaramadılar, Ukrayna'da hezimetlerini kabul ettiler. Küresel çapta Rusya ve Çin ile boy ölçüşemiyorlar. Önümüzdeki 10 yıl içinde ABD ekonomisi Çin ve Hindistan ekonomisinin ardından gelerek, ülke ekonomileri sıralamasında 3. sıraya gerileyecek. Bu gerçeği başta kendileri saptamaktadır. ABD ve onun liderlik ettiği Atlantik Cephesi yükselen değil, batmakta olan bir medeniyettir. Bunu Trump dahil birçok Atlantik lideri kabul etmektedir.

ABD Emperyalizmi dış cephedekilerle birlikte iç cephede de büyük zorluklarla karşı karşıyadır. ABD Halkı ile ABD arasında derin çelişkiler bulunmaktadır. Saldırganlık ABD Emperyalizmini çöküşten kurtaramayacaktır. ABD Emperyalizmi'nin çöküşü yarın kadar yakındır.

ABD ve İsrail tek dişi kalmış canavardır, batan medeniyettir, hiçbir gelecekleri bulunmamaktadır. Kaderlerini ABD ve İsrail ile birleştirenlere, planlarını ABD'nin kazanacağı hesabına göre yapanlara, korkanlara, telaşlananlara sesleniyoruz. ABD-İsrail'i tarihi bir bozgun beklemektedir. Milyar dolarlar harcadıkları savunma sistemleri çöktü, 4-5 gün dayanamadılar, donanmalarını Hindistan'a kaçırdılar, şimdiden 500'ün üstünde ABD askeri öldürüldü. Savaş İran'ın lehine gelişmektedir.

Türk milleti İran'ın yanındadır. Gün İran ile dayanışma günüdür. Bugün insanlık da vatanseverlik de müslümanlık da burada sınanmaktadır. Bölgemizi ABD-İsrail belasından kurtarmak istiyorsak, Filistin'i savunmak istiyorsak, Türkiye'nin geleceğini güvence altına almak istiyorsak, İran'ın yanında olacağız. İran ile sevinip İran ile üzüleceğiz. Onların kazanması için üstümüze düşeni yapacağız."