Vatandaşlardan yol kenarına dökülen hafriyatlara tepki

Bilecik'te yol kenarına sorumsuzca dökülen, bazı bölgelerde trafik akışını bile olumsuz etkileyecek düzeyde olan tonlarca hafriyat atıkları çevre sakinlerinin tepkisine sebep olurken, vatandaşlar sorumluların bulunup cezalandırılmasını bekliyor.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi Ergün Evleri arka kısmına yapılan yeni apartmanlardan çıkan hafriyat atıkları yolun karşısına döküldü. Burada çocuk oyun alanında bulunması ve kötü bir görüntü oluşturmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, bu atıkları dökenlerin belediye tarafından tespit edilip gerekli cezai işlem uygulanmasını ve atıkların kaldırılmasını talep ettiler.

Öte yandan çevre sakinleri, aynı cadde üzerinde benzer başka bir hafriyat atığı olduğunu, bunun caddeyi trafiği kapatacak düzeyde yer aldığını anlattılar. - BİLECİK