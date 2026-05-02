Vatani görev yolunda duygusal uğurlama

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek 3 genç için uğurlama programı düzenlendi. Geleneksel asker uğurlamasında duygu dolu anlar yaşandı.

Asker adaylarının ellerine kına yakılırken, belde meydanında toplanan vatandaşlar gençler için dualar etti. Aileler ve yakınları, evlatlarını gurur ve hüzün bir arada yaşayarak uğurladı.

Programa, Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gençlere hayırlı tezkereler dilenirken, uğurlama sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Vatani görevine uğurlanan gençler, sevdikleriyle vedalaşarak birliklerine teslim olmak üzere yola çıktı. - EDİRNE