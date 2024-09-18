VEDAŞ\'a İstihdam Ödülü

Yerel

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), istihdama yaptığı katkı nedeniyle Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından ödüllendirildi.

VEDAŞ, Van TSO'da düzenlenen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen "İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni"nde istihdama yaptığı katkı nedeniyle ödül aldı. Hizmet bölgesinin enerji altyapısını güçlendirirken istihdamı da geliştirdiklerini belirten VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay, "Sadece Van'da değil hizmet bölgemizde yer alan Bitlis, Muş ve Hakkari illerimizde de istihdama önemli katkılar sağlıyoruz. Gençlerimizin istihdamı için bölgemizdeki üniversitelerle işe alım sözü verdiğimiz protokoller imzaladık. Kadın işgücünün sektörde daha fazla ve daha etkin var olabilmesi için politikalar geliştiriyoruz. Yaptığımız çalışmaların ödüllendirilmesi VEDAŞ ailesi olarak bizleri oldukça mutlu ve motive ediyor. Bu kapsamda bizleri bu ödülü layık gören VAN TSO yönetimine ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerimi sunarım" dedi. - VAN