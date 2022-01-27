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VEDAŞ'ın kar timi zorlu coğrafyada arızaları onarıyor - Son Dakika

VEDAŞ'ın kar timi zorlu coğrafyada arızaları onarıyor

27.01.2022 10:24

VEDAŞ'ın kar timi zorlu coğrafyada arızaları onarıyor Hakkari'de etki olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kırsal bölgelerde yaşanan elektrik arızası Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerinin kar timleri tarafından onarılıyor.

VEDAŞ'ın kar timi zorlu coğrafyada arızaları onarıyor

HAKKARİ - Hakkari'de etki olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kırsal bölgelerde yaşanan elektrik arızası Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerinin kar timleri tarafından onarılıyor.

Kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Durankaya beldesi ve bağlı 15 köyünde meydana gelen elektrik arızası ihbarını alan Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi kar timleri, çağrı merkezine gelen ihbar üzerine 2 bin 600 rakımlı Şivekür Tepesi'nde kar yağışı nedeniyle kopan iletken hattını onarmak için harekete geçti.

Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede giydikleri hediklerle kara bata çıka ilerleyen VEDAŞ ekipleri, zor şartlar altında çalışmalarını yürüterek arızayı tespit etti.

Direkte kopukluk tespit eden ekipler, burada soğuk havaya rağmen kopuk hattı kısa sürede onararak yeniden enerjinin verilmesini sağladı.

Çalışma ile ilgili açıklamada bulunan VEDAŞ arıza bakım onarım personeli Abdullah Ermağan, aldıkları arıza ihbarı ile Durankaya beldesini ve 15 köyü besleyen enerji nakil hattında oluşan arızayı gidermek için 2 bin 600 rakımlı Şivekür Tepesi'ne çıktıklarını söyledi. Uzun uğraşlar sonucu ve yaklaşık 2 kilometre yol yürüme sonucu arızayı tespit ettiklerini belirten Ermağan, "Arızayı gidererek bölgeye enerjiyi verdik. Zorlu hava şartlarında yaklaşık 2 metreyi aşan kar kalınlığında bir yol kat ettik. Zorlu hava şartlarından ancak bunu hedikler yardımıyla başarabildik. Öncelikle iş güvenliği tedbirlerimizi aldık. Arızamızın onarımı yaklaşık yarım saat sürdü. Bu zorlu koşullarda yoruluyoruz. Vatandaşlarımıza enerji verdikten sonra bütün yorgunluğumuz geçiyor. Bu çalışmada emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

VEDAŞ'ın kar timi zorlu coğrafyada arızaları onarıyor
VEDAŞ'ın kar timi zorlu coğrafyada arızaları onarıyor
VEDAŞ'ın kar timi zorlu coğrafyada arızaları onarıyor

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Durankaya, Hakkari, Fırtına, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel VEDAŞ'ın kar timi zorlu coğrafyada arızaları onarıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: VEDAŞ'ın kar timi zorlu coğrafyada arızaları onarıyor - Son Dakika
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