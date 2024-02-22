VEDAŞ, personeline yüksekte çalışma eğitimi verdi

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ, sahada görev yapan personeline yüksekte çalışma eğitimi verdi.
İş güvenliğinin sağlanması, muhtemel iş kazalarının önlenmesi, iş veriminin artırılması, yeni nesil iş ekipmanlarının kullanılması ve mevcut bilgilerin güncel tutulması amacıyla verilen eğitimler, sınıf ve saha olarak iki aşamada gerçekleşti. Önce, sınıf ortamında teorik bilgi alan VEDAŞ çalışanları, sonrasında da eğitim sahasındaki uygulamalı eğitime katıldı.
Eğitimler hakkında bilgi veren VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, "Personelimize yeni kazanımlar sağladığımız ve mevcut bilgilerini güncellediğimiz eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Sınıf ve saha eğitimlerimiz sonucunda elde edilen kazanımlar saha süreçlerimizi iyileştirirken tüketicilerimize verdiğimiz hizmetin hızını da artırıyor. Aynı zamanda saha operasyonlarımızdaki standardizasyonun sağlanmasında da bu eğitimlerin faydasını görüyoruz. Elbette en önemlisi sahada güvenli çalışma pratiğini pekiştirerek muhtemel iş kazalarını da yine bu eğitimlerle önlemeyi hedefliyoruz" ifadesinde bulundu. - MUŞ
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