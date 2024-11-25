Vefa Birimi İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

Yerel

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde SYDV Müdürlüğü bünyesinde kurulan Vefa Birimi, son bir haftada 19 mahallede 88 hane ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşların yardımına koştu.

Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Vefa Birimi, ihtiyaç sahibi, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son bir haftada ilçenin farklı mahallelerini ziyaret eden ekipler, hem vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak hem de onların yaşam kalitelerini artırmak için yoğun bir mesai harcadı.

19 mahallede 88 ev ziyaret edildi

Vefa Birimi, 1 haftada Cumhuriyet, Zeytinada, Çörüş, Çığlık, Akoluk, Gürçam, Çakmak, İnal, Yakacık, Pazarcı, Güney, Muzkent, Aydıncık, Ekmel, Esentepe, Beyrebucak, Çobanlar, Macar ve Çile mahallelerinde toplam 88 haneyi ziyaret etti. Her ziyarette vatandaşların ihtiyaçları yerinde tespit edilerek, günlük yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetler sunuldu.

Vefa Birimi ekipleri, ziyaret ettikleri evlerde temel temizlik, kişisel bakım, erzak ve ilaç temini gibi hizmetlerin yanı sıra vatandaşların gündelik işlerini yerine getirdi. Özellikle yaşlı, engelli ve yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına öncelik verilerek, onlara destek olundu. Faaliyetler arasında sağlık kontrolleri, sosyal destek görüşmeleri ve kamu hizmetlerine erişim konusunda rehberlik de yer aldı. - ANTALYA