"Vefa" ekibi yaşlı ve hastaların yardımına koşuyor

Yerel

Bingöl'ün Karlıova ilçesi Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca oluşturulan "Vefa" ekibi, ilçedeki ihtiyaç sahibi yaşlı ve hasta vatandaşların evlerini temizliyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesi Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca oluşturulan "Vefa" ekibi, 3'er grup halinde günde 6 eve temizliğe giderek ihtiyaç sahiplerinin umudu oldu. İlçe merkezi ve köylerde temizliğe giden ekipler, ihtiyaç sahibi yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların temizlikten yemeğine kadar her ihtiyacını karşılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, devletin bu desteğinden dolayı ekiplere teşekkür ediyor.

Vefa ekibi personellerinden Gülçin Kamacı, ihtiyaç sahipleri için görevlerini titizlikle sürdürdüklerini belirtti. Kamacı, "Vefa personelleri sosyal yardımlaşma vakfında çalışıyoruz. 3 grubuz ve günde 6 eve gidiyoruz. Yaşlılarımız var, hastalar var, sahipsizler var. Temizlik yapıyoruz, yemek yapıyoruz kendilerine. ihtiyaçları olduğu zaman karşılıyoruz. Görevimizi yapıyoruz onlar için" diye konuştu. - BİNGÖL