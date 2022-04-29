Vefat eden babasının geride bıraktığı işler için muhtar adayı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Vefat eden babasının geride bıraktığı işler için muhtar adayı oldu

29.04.2022 15:55
Vefat eden babasının geride bıraktığı işler için muhtar adayı oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Akyamaç Köyünde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski Muhtarlar Derneği Başkanı ve Köy Muhtarı Ekrem Çelen'in vefatının ardından köyde 5 Haziran 2022 tarihinde muhtarlık seçimi yapılması için karar alındı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Akyamaç Köyünde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski Muhtarlar Derneği Başkanı ve Köy Muhtarı Ekrem Çelen'in vefatının ardından köyde 5 Haziran 2022 tarihinde muhtarlık seçimi yapılması için karar alındı. Alınan kararın ardından vefat eden Ekrem Çelen'in oğlu Ersan Çelen köy muhtarlığı için adaylığını açıkladı.

Akyamaç köyü muhtarıyken hayatını kaybeden Ekrem Çelen'in 38 yaşındaki oğlu Ersan Çelen, babasının yerine aday olduğunu açıkladı. Babasından geride kalan işleri devam ettirmek ve köyüne hizmet yapmak için Akyamaç köyüne muhtarlık adaylığını açıklayan Ersan Çelen ile birlikte toplam 4 aday daha Akyamaç köyü için muhtarlık adaylığını açıkladı.

Akyamaç Köyü Muhtar adayı Ersan Çelen, 'Mevki, makam belli, mühür için değil, hizmet için adayım' sloganıyla adaylığını açıklarken, köyü için yapacak olduğu icraatlarını da açıkladı. Çelen, "Köyümüze iki keson kuyu su kurarak, su sorununu çözeceğim. İstimlak olan yerlerimizi köy halkına kazandıracağım. Yollarımıza korkuluklar yaptıracağım. Köyümüze tarım kooperatifi kurulmasını sağlayacağım. Cenaze işleri tamamen ücretsiz olacak. Yıllardır Özel İdare'nin tozunu çekiyoruz. Ama bir tane gencimiz burada iş sahibi olamadı, bunun takibinde olacağım ve ayrıca elektrik sorununa çözüm odaklı girişimlerde bulunacağım" dedi.

Öte yandan 5 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan muhtarlık seçimlerinde Akyamaç köyü yeni muhtarını seçmek için sandığa gidecek. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi Zonguldak'ta kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi Ereğli'de mezarlıklarda bayram temizliği Ereğli'de mezarlıklarda bayram temizliği

Zonguldak, Muhtarlık, Haziran, Muhtar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vefat eden babasının geride bıraktığı işler için muhtar adayı oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Sokakta yürürken köpek ordusunun saldırısına uğradı!
16:02 ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı! Gönderilecek mühimmatların listesi açıklandı
16:00 İçkili masada Kadir Gecesi paylaşımı yapan kişilere soruşturma kararı
15:44 Alişan, alkol masasında Kadir Gecesi paylaşımı yapan Pegasus çalışanlarına tepki gösterdi
15:41 İYİ Parti İl Başkanı'na canlı yayında "P...k" diye AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen kendisini böyle savundu: Dil alışkanlığı!
15:37 İBB çalışanı olarak lanse edilen Şafak D. iddiaları reddetti: Hiçbir zaman PKK'nın içinde yer almadım
15:25 Turuncu kategoride aranan 'Reber' kod adlı terörist Hakkari'deki operasyonda etkisiz hale getirildi
15:14 Galatasaray'daki seçim iptal oldu! İki başkan adayı kameralar karşısında yeni tarihi açıkladı
15:09 Ramazan Bayramı'nda şemsiyenizi yanınızdan ayırmayın! Meteoroloji bölge bölge uyardı
15:00 MFÖ'nün solistlerinden Özkan Uğur, 3. kez kanser olduğunu duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 16:20:05. #1.12#
SON DAKİKA: Vefat eden babasının geride bıraktığı işler için muhtar adayı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement