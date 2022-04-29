Vefat eden babasının geride bıraktığı işler için muhtar adayı oldu - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Akyamaç Köyünde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski Muhtarlar Derneği Başkanı ve Köy Muhtarı Ekrem Çelen'in vefatının ardından köyde 5 Haziran 2022 tarihinde muhtarlık seçimi yapılması için karar alındı. Alınan kararın ardından vefat eden Ekrem Çelen'in oğlu Ersan Çelen köy muhtarlığı için adaylığını açıkladı.

Akyamaç köyü muhtarıyken hayatını kaybeden Ekrem Çelen'in 38 yaşındaki oğlu Ersan Çelen, babasının yerine aday olduğunu açıkladı. Babasından geride kalan işleri devam ettirmek ve köyüne hizmet yapmak için Akyamaç köyüne muhtarlık adaylığını açıklayan Ersan Çelen ile birlikte toplam 4 aday daha Akyamaç köyü için muhtarlık adaylığını açıkladı.

Akyamaç Köyü Muhtar adayı Ersan Çelen, 'Mevki, makam belli, mühür için değil, hizmet için adayım' sloganıyla adaylığını açıklarken, köyü için yapacak olduğu icraatlarını da açıkladı. Çelen, "Köyümüze iki keson kuyu su kurarak, su sorununu çözeceğim. İstimlak olan yerlerimizi köy halkına kazandıracağım. Yollarımıza korkuluklar yaptıracağım. Köyümüze tarım kooperatifi kurulmasını sağlayacağım. Cenaze işleri tamamen ücretsiz olacak. Yıllardır Özel İdare'nin tozunu çekiyoruz. Ama bir tane gencimiz burada iş sahibi olamadı, bunun takibinde olacağım ve ayrıca elektrik sorununa çözüm odaklı girişimlerde bulunacağım" dedi.

Öte yandan 5 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan muhtarlık seçimlerinde Akyamaç köyü yeni muhtarını seçmek için sandığa gidecek. - ZONGULDAK