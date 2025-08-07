Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar'da yaşayan ve önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Orhan Sarıkaya, askeri törenin ardından toprağa verildi.

Diner ilçesine bağlı Cumhuriyet köyü nüfusuna kayıtlı 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Orhan Sarıkaya, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı tedavi gördüğü Isparta Şehir Hastanesi'nde vefat etti. Sarıkaya'nın cenazesi bugün Dinar ilçesine getirildi. Evinin önünde helallik alınan Sarıkaya için öğle namazına müteakip cenaze töreni gerçekleştirildi. Sarıkaya'nın cenazesi, askeri törenin ardından Cumhuriyet Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Törene; Dinar Kaymakamı Hasan Uğuz, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, İlçe Jandarma Komutanı Hamza Tunç, Askerlik Şube Başkanı Astsubay ve Kıdemli Başçavuş Özkan Öz ile Dinar Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Hasan Ceylan katıldı. - AFYONKARAHİSAR