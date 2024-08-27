Vefat eden Kıbrıs gazisinin eşinden duygulandıran sözler: "Bana en güzel şeyi Türk bayrağını verdiniz, ölene kadar saklayacağım" - Son Dakika
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Vefat eden Kıbrıs gazisinin eşinden duygulandıran sözler: "Bana en güzel şeyi Türk bayrağını verdiniz, ölene kadar saklayacağım"

Bayburt'ta vefat eden Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç Bayraktar köyünde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gazi Kılıç'ın eşi Semiha Kılıç, tören sonunda Bayburt Valisi tarafından Türk Bayrağı takdim edildi. Duygu dolu sözlerle teşekkür eden Semiha Kılıç, bayrağı ömrünün sonuna kadar saklayacağını ifade etti. Törene Gazi Kılıç'ın ailesi, yakınları ve Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da katıldı.

27.08.2024 20:32
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Vefat eden Kıbrıs gazisinin eşinden duygulandıran sözler: "Bana en güzel şeyi Türk bayrağını verdiniz, ölene kadar saklayacağım"

BAYBURT - Bayburt'ta vefat eden Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç Bayraktar köyünde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Köy camide kılınan cenaze namazının ardından Kılıç, köy mezarlığında toprağa verildi.

Gazi Nizam Kılıç'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında cami avlusuna getirildi. Cami imam hatibinin kıldırdığı cenaze namazı sonrasında Kılıç'ın naaşı köy mezarlığına getirilerek, edilen dualarla defnedildi. Ayakta durmakta güçlük çeken Gazi Kılıç'ın gözü yaşlı eşi Semiha Kılıç, askerler tarafından teselli edilirken, tören sonunda acılı eşe Bayburt Valisi tarafından Türk Bayrağı takdim edildi.

"Bana en güzel şeyi Türk bayrağını verdiniz, en güzel yerde saklayacağım"

Kıbrıs gazisi Nizam Kılıç'ın eşine, çocuklarına, yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Eldivan ile ayaküstü konuşan Semiha Kılıç, takdim edilen Türk bayrağını ömrünün sonuna kadar saklayacağını duygu dolu sözlerle ifade ederek, "Allah sizlere uzun ömürler versin evlatlarım. En güzel şeyi, Türk bayrağını bana verdiniz, teşekkür ederim. Sizden Allah razı olsun, bayrağımızı hep saklayacağım. Öldüğüm zaman bayrağımızı göğsüme koyacağım, şimdi ise en güzel yerde saklayacağım sayın valim. Elinizi öpmek isterim ama hepiniz benden küçüksünüz, sizler benim evladımın yaşındasınız, hepinizin alnından öpüyorum evlatlarım. Bugün buraya geldiniz, bu acılı günümde beni yalnız bırakmadınız. Allah her birinizden razı olsun" dedi.

Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Selami Köksal, Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç'a Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Kıbrıs Gazimiz Nizam Kılıç'ı son yolculuğuna Bayraktar köyünde uğurluyoruz. Gazimizin mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Tatil yapmaya gelmişti çocukluk arkadaşını toprağa verdi

Eskişehir'de yaşayan Gazi Kılıç'ın çocukluk arkadaşı Fikri Daştan, tatile geldiği köyünde çocukluk arkadaşı Nizam Kılıç'ı kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadı. "İyi bir arkadaşımdı, birbirimizi severdik" diyerek arkadaşından güzel sözlerle bahseden Fikri Daştan arkadaşına son görevini yerine getirmek için törene katıldı. Arkadaşı Kılıç'a Allah'tan rahmet dileyen Daştan, "Nizam çocukluk arkadaşımdı, çocukken beraber gezerdik, oyunlar oynardık, okula giderdik. Bugün de arkadaşıma son görevimi yerine getirmeye geldim. Ben Eskişehir'de yaşıyorum, köyüme tatile geldim, çocukluk arkadaşımı toprağa verdim. İyi bir arkadaşımdı, birbirimizi severdik. Çocukken beraber oyunlar oynardık, böyle geçerdi günlerimiz. Nizam kardeşime Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" sözlerini kullandı.

Cenaze törenine Gazi Kılıç'ın ailesinin, yakınlarının, sevenlerinin yanı sıra Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Salih Köse, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Selami Köksal ve köy sakinleri katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vefat eden Kıbrıs gazisinin eşinden duygulandıran sözler: 'Bana en güzel şeyi Türk bayrağını verdiniz, ölene kadar saklayacağım' - Son Dakika

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