Kütahya'nın Simav ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında vefat eden öğretmenler kabirleri başında anılırken, aileleri de evlerinde ziyaret edildi.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen anma programında, Şehit Piyade Er Öğretmen Mehmet Fidan ile Öğretmen Ali Karaoğlan'ın kabirleri ziyaret edilerek dualar edildi.

6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde eşi Deniz Bilgin Selçuk ve iki kızıyla birlikte hayatını kaybeden Öğretmen Hüseyin Selçuk ve ailesi de rahmet ve saygıyla anıldı.

Kabir ziyaretlerinin ardından şehit öğretmenlerin aileleri evlerinde ziyaret edildi. Ziyaretlerde ailelerle yakından ilgilenilerek acıları paylaşıldı, öğretmenlerin hatıraları yad edildi.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ziyaretlerde gösterilen misafirperverlik için ailelere teşekkür edilerek, vatan uğruna can veren şehitlerin ve ömrünü eğitime adayan öğretmenlerin hiçbir zaman unutulmayacağı, hatıralarının yaşatılmaya devam edileceği belirtildi.