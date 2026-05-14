Okulda velilere dijital medya ve ilk yardım semineri

14.05.2026 13:45  Güncelleme: 13:47
Zonguldak’ın Muslu beldesindeki Şehit Salih Tosun İlköğretim Okulu’nda velilere dijital medya kullanımı, çocuk gelişimi ve ilk yardım konularında seminer düzenlendi. Programa veliler, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinde bulunan Şehit Salih Tosun İlköğretim Okulu'nda velilere yönelik dijital medya kullanımı, çocuk gelişimi ve ilk yardım konularında seminer düzenlendi.

Çatalağzı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği organizasyonunda, Kilimli İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Uzman Klinik Psikolog Hava Orhan iş birliğiyle gerçekleştirilen program yoğun katılımla yapıldı.

Seminer kapsamında Uzman Klinik Psikolog Hava Orhan "Dijital Çağda Çocuk ve Ergeni Anlamak", Dr. Seval Ertürk "Ev Kazalarının Önlenmesi ve İlk Yardım" ve Uzm. Dr. Aysen Ustaömer ise "Sağlıklı Dijital Araçlar ve Medya Kullanımı" konularında sunum gerçekleştirdi.

Programa velilerin yanı sıra Kilimli İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gamze Özyaman, Muslu Belediye Başkanı Fırat Kabadayı, okul yöneticileri ve öğretmenler de katıldı.

Program sonunda sınıf rehber öğretmenleri tarafından velilere "Bilinçli Teknoloji Kullanımı" konusunda rehberlik çalışması yapılarak dijital aile sözleşmesi tanıtıldı.

Çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek, ailelerin dijital çağda ebeveynlik becerilerini güçlendirmek ve güvenli medya kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen programa katkı sunan kurum ve konuşmacılara teşekkür edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

