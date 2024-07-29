Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Güney Amerika ülkelerinde protesto edildi

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Venezuela'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin galibi Nicolas Maduro, Güney Amerika ülkelerinde yaşayan Venezuelalılar tarafından Venezuela Büyükelçilikleri önünde protesto edildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun dün ülkede düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kazanmasının ardından Güney Amerika ülkelerinde protestolar patlak verdi. Güney Amerika ülkelerinde yaşayan Venezuelalılar, Venezuela Büyükelçilikleri önünde Maduro'yu protesto etti. Peru, Şili, Uruguay, Ekvador ve Brezilya'da sokağa inen Venezuelalılar, seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu ifade etti. Venezuelalılar, ellerinde Venezuela bayrağı ve Maduro karşıtı pankartlar taşıdı.

Gonzalez'ten "Biz kazandık" açıklaması

"Biz kazandık" muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise, "Tüm Venezuela'ya ve dünyaya Venezuela'nın yeni bir seçilmiş başkanı olduğunu ve bu kişinin de ben olduğunu söylemek istiyoruz" dedi.

Seçim sonuçlarına dünyadan tepkiler

Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chaves sonuçları "hileli" olarak, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ise seçim sonuçlarını "inanması zor" olarak nitelendirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sonucun Venezuelalı seçmenlerin iradesini yansıtmadığına dair "ciddi endişe" duyduklarını ifade etti.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), yaptığı açıklamada oyların yüzde 98'inin sayıldığını ve seçimi Maduro'nun kazandığını duyurmuş, Maduro'nun yüzde 51.2 oy aldığı seçimde muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in ise yüzde 44.2 oy aldığı kaydedilmişti. Sandık çıkış anketlerinde ise Maduro'nun seçimi kaybettiği Gonzalez'in seçimin galibi olduğu ifade edilmişti. - LİMA